Tomorrowland Around The World anuncia 70 djs de talla mundial en un cartel de lujo

Todo está preparado para que el próximo 25 y 26 de julio los más grandes djs del planeta nos hagan vibrar con Tomorrowland Around the World. Este festival online tomará el relevo de la edición presencial que fue cancelada por la pandemia mundial. El mayor evento de música electrónica del 2020 en el que participarán gigantes de la industria como Tiësto, David Guetta, Martin Garrix...

El cartel completo anunciado por Tomorrowland incluye, en orden alfabético, a Adam Beyer, Adriatique, Afrojack, Alan Walker, Amelie Lens, Andrew Rayel, Anna, Armin Van Buuren, B Jones, BassJackers, Carnage, Cat Dealers, Cellini, Charlotte De Witte, Claptone, Coone, D-Block and S-Te-Fan, Da Tweekaz, David Guetta, Dimitri Vegas y Like Mike, Dixon, DJ Licious, Don Diablo, EDX, Eptic, Fedde Le Grand, Gryffin, Jack Back, Joris Voorn, Joyhauser, Klingande, Kolsch, Laidback Luke, Lost Frequencies, Marlo, Martin Garrix, Modestep, Mr. Pig, Nervo, Netsky, Nghtmre, Nwyr, Oliver Heldens, Patrice Baumel, Paul Kalkbrenner, Ran-D, Regard, Reinier Zonneveld, Robin Schulz, San Holo, Solardo, Stephan Bodzin, Steve Aoki, Sub Zero Project, Sunnery James y Ryan Marciano, Tale of Us, Tiësto, Timmy Trumpet, Vini Vici, Vingate Culture, Wildstylez, Yellow Claw, Yves Deruyter e Yves V.

La organización de Tomorrowland ha reservado cuatro huecos en el cartel para nuevos artistas que serán anunciados próximamente y que completarán la oferta de música EDM, mainstream, trance, techno, tech-house, progressive, drum and bass...

Un evento online que estará protagonizado por ocho escenarios con programaciones artísticas propias que se llevarán a cabo desde las 15:00 horas hasta las 1:00 horas (horario peninsular y de Baleares). Y no solo eso, sino que también encontraremos otras formas de entretenimiento como juegos y talleres.

Durante los próximos 25 y 26 de julio podremos disfrutar de un auténtico espectáculo audiovisual desde nuestros hogares. Tomorrowland Around the World llegará de la mano de las tecnologías más punteras en 3D y con una producción vídeo y efectos especiales que convertirá este en uno de los eventos virtuales más rompedores de la historia de la música electrónica.

Para disfrutar de la renovación del festival belga puedes comprar tus entradas a partir de este 18 de junio. El precio para un día es de 12 euros, mientras que el bono completo para los dos días cuesta 20.

"En estos tiempos tan poco comunes, Tomorrowland ha buscado un nuevo destino donde nosotros, la gente del mañana, estará unida alrededor de todo el mundo" explica Tomorrowland en su web oficial. "Prepárate para descubrir un nuevo mundo en el que esperar lo inesperado. Adéntrate en un escenario magnífico y surrealista con escenarios familiares pero también rediseñados en un show sin precedentes".