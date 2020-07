Ana Soria y Enrique Ponce ya han compartido su primera foto juntos

Todos los veranos surge algún culebrón rosa que abre debates en todos los programas de corazón de la televisión. Este 2020 el tema es, sin duda, el de la ruptura de Paloma Cuevas y Enrique Ponce que está dando mucho que hablar.

La que fue una de las parejas más discretas y consolidadas de la socialité de nuestro país, sorprendió al mundo entero con esta ruptura que, además, algunos aseguran que no es reciente. Y, además, llegaba con la noticia de una nueva relación para el torero. Una joven mucho más joven que él llamada Ana Soria.

A partir de ese momento empezaron a sucederse las especulaciones sobre cuándo comenzó esta nueva relación, sobre la cronología de esta ruptura, sobre la relación actual de la que fue una de las parejas más envidiadas por el amor que se profesaban. Vamos, que hemos tenido ruptura para rato y lo que queda.

Enrique y Ana han aprovechado este fin de semana para publicar su primera foto juntos. Cuando en la televisión se empezaban a filtrar imágenes de su relación, han tomado ellos las riendas para compartir su primer posado. Una foto tierna y llena de complicidad en la que a ella no podemos verle la cara y que han compartido en sus stories.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sevilla Magazine (@sevillamagazine) el 12 Jul, 2020 a las 6:20 PDT

Las voces más críticas no entienden que hayan hecho este alarde de su noviazgo cuando todavía las cosas no están solucionadas con su ex mujer. Unos lo entienden como una provocación mientras que otros aseguran que se trata de una confirmación de su relación y un dejar claro que entre ellos hay algo serio.

Además, la estudiante de derecho, que últimamente está constantemente cambiando su cuenta de Instagram de pública a privada y viceversa, ha compartido unas palabras que muchos han interpretado como un mensaje claro hacia Paloma.

“Ninguno elegimos nacer y, sin embargo, nacimos. Eso solo me hace pensar que la vida es un regalo. Un regalo temporal, porque cada minuto que pasamos en ella, nunca vuelve. Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya. Rodéate de personas que te hagan a ti mejor persona, sólo por estar con ellos. Busca lo que te llena, y no lo que te vacía. Lo que suma y no resta. Y así, vivirás en paz”, recoge Mujer hoy.