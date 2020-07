El cambio de Risto Mejide y Laura Escanes a través de los años reflejado en la misma foto

Laura Escanes y Risto Méjide se han convertido en una de las parejas más consolidadas de nuestros celebs. La modelo y el presentador se conocieron en 2015 a través de Instagram (como muchas de las historias de amor contemporáneas) y desde entonces no se han separado. Una boda y una hija en común después, la pareja continúa teniendo algunas costumbres. Como la de veranear todos los años en el mismo lugar: Menorca.

Tanto Laura como Risto han compartido en sus redes sociales algunas instantáneas de su paso por la preciosa isla balear. Aguas cristalinas, viajes en barco, atardeceres con besos. ¡Vamos, que parecen un anuncio de cervezas veraniego!

De hecho, durante estos días hemos podido ver el primer baño en el mar de la pequeña Roma, la hija que tienen en común, y el bonito bikini por el que ha apostado Laura para la temporada.

Pero si hay una foto que ha cautivado a los más de 1,7 millones de seguidores y seguidoras que tiene Escanes en su cuenta de Instagram, ha sido el selfie que ha compartido junto a su marido en Ciudadela de Menorca, un precioso pueblo portuario de la isla.

¿Y por qué es tan especial esta foto? Pues porque la pareja lleva años haciéndosela, convirtiéndose en una costumbre veraniega. “La foto de todos los años”, ha escrito Laura en el post. En ella vemos a la joven sonriendo a cámara y luciendo un estiloso gorro de mimbre. A su lado, Risto con sus míticas gafas de sol aparece serio.

El presentador y la modelo llevan cuatro años echándose la misma foto. Eso sí, cambia según los años. El año pasado, Laura y Risto también optaron por un selfie donde aparecían abrazados. “Teníamos que pisar la isla sí o sí. Menorca tiene algo mágico”, escribió la joven junto a la imagen.

En 2018, Laura y Risto optaron por una donde se les ve de cuerpo completo. Ella le pasa los brazos por detrás, acercando la cara de su marido a la suya. Ambos sonríen. Sin duda, una preciosa instantánea.

En 2017, Laura aparece con la melena más larga y Risto con un sombrero. Además, esta vez, Laura optó por el blanco y negro como filtro. En esta ocasión, la joven le dedicó unas preciosas e intensas palabras. Era el primer año que visitaban la isla como marido y mujer:

“Ojalá pudiera decirte todo lo que se me pasa por la cabeza cuando me besas. Gracias por hacerme sentir única. Por hacer desaparecer el mundo cuando me agobia. Gracias por mirarme como me miras y por quererme bien, por quererme de verdad. Mi amor, mi futuro, mi vida: te amo y te amaré para siempre.”

Es en 2016 cuando encontramos la primera foto en Ciudadela de Mallorca de Laura y Risto. Se trata de un selfie donde aparecen sonriendo. “Estoy en el paraíso cuando estoy contigo”, escribió la influencer junto a la foto.

Además, añadió lo siguiente: “Foto del primer día cuando estábamos más blancos que la leche, pero más felices que nadie”.

Sin duda, a través de esta mítica foto de la pareja, podemos ver cómo han ido cambiando a través de los años. Eso sí, siguen igual de guapos.