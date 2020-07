Los Beckham se van de boda: Brooklyn anuncia su matrimonio con Nicola Peltz

Parece que fue ayer cuando le vimos nacer fruto del amor de David Beckham y Victoria Beckham (la ex Spice Victoria Adams). Y casi sin darnos cuenta le veremos dar el sí quiero en este 2020 si todo va según lo previsto. Brooklyn, el hijo mayor de los Beckham ha anunciado su compromiso matrimonial con Nicola Peltz.

A través de su perfil oficial en las redes sociales, el joven ha confirmado su inminente boda con su pareja durante los últimos 8 meses, Nicola Peltz.

"Two weeks ago I asked my soulmate to marry me and she said yes xx I am the luckiest man in the world. I promise to be the best husband and the best daddy one day ❤️ I love you baby xx" ("Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y dijo que si. Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor marido y el mejor padre cualquier día. Te quiero nena") escribía Brooklyn Beckham en su perfil oficial en redes sociales.

Ella también se ha desecho en elogios hacia él: "you’ve made me the luckiest girl in the world. I can’t wait to spend the rest of my life by your side. your love is the most precious gift. I love you so so much baby and thank you harper for this pic" ("Tú me has hecho la mujer más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el más preciado regalo. Te quiero muchísimo, nene, y gracias Harper por esta fotografía").

Las felicitaciones por el feliz nuevo matrimonio no se han hecho esperar y han llegado desde todos los rincones del planeta y de famosos y anónimos de todo el mundo como Miley Bobby Brown: "congratulations!! so much love ❤️" ("Felicidades!! Cuánto amor")

Su padre, David Beckham, le ha dejado un precioso mensaje en sus redes sociales: "Congratulations to these two beautiful people ♥️ As they begin this exciting journey together we are so so happy for you guys" ("Felicitaciones a estas dos maravillosas personas. Estamos muy muy felices por que vayáis a empezar este emocionante viaje juntos"). Y su madre, Victoria, también ha hecho lo propio: "The MOST exciting news!! We could not be happier that @brooklynbeckham and @nicolaannepeltz are getting married! Wishing you so much love and a lifetime of happiness 🙏🏻We all love you both so much x @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven 💕" ("La más emocionante noticia!! No podríamos ser más felices por que Brooklyn Beckham y Nicola Anne Peltz se van a casar! Os deseo mucho amor y toda una vida de felicidad. Os queremos mucho a ambos").