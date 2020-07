Las explosivas fotos de Aurah Ruiz: “Tienes un cuerpo precioso para retocarlo”

La conocimos allá por 2016 y no ha perdido ni un ápice de su popularidad desde entonces. Hablamos de Aurah Ruiz, una explosiva celeb e influencer canaria, que en los últimos días ha publicado varias explosivas fotografías pero que ha sido acusada de abuso de retoque fotográfico.

La joven, ex pareja de Jesé Rodríguez con quien tuvo un hijo, ha sido duramente criticada por muchos de sus seguidores que consideran que el exceso de retoque puede mandar un mensaje preocupante a miles de chicas que se puedan ver reflejadas.

En varias fotografías aparecen los rasgos de sus caderas exageradamente delgados. Sin embargo la curvatura de las baldosas del suelo la delató, algo que no pasó desapercibido para muchos usuarios: "Que mal no?? No es cuerpo sexy es cuerpo antinatural", "Te pasastes con el retoque, tienes un cuerpo precioso como para retocarlo tanto" o "se te fue el retoque aurah se nota en el suelo!".

Pese a que las dos fotografías de ese estilo estaban claramente retocadas, han sido una de las últimas publicaciones más vistas por parte de Aurah Ruiz. Algo a lo que ha preferido no dar continuidad en sus siguientes fotos donde sigue luciendo cuerpazo aunque en esta ocasión sin retoque fotográfico.

Sus bikinis negros se están convirtiendo en toda una tendencia para este verano permitiendo a ellos y a ellas disfrutar de uno de los cuerpos más trabajados de este verano. Aunque siempre hay quien encuentra un detalle a comentar: "Siempre llevas el mismo bikini" o "Estas muy guapa pero no te está un poco pequeño el bikini? se te van a escapar los mamatorios ja ja ja😃😃😃"