Anne-Marie anuncia el segundo single de AM2 a dúo con Doja Cat: To be young

To be young. Así se llama el segundo sencillo con el que Anne-Marie presentará su segundo álbum de estudio. La solista británica ha presentado hoy a través de sus redes sociales un breve fragmento de esta canción en la que colabora con Doja Cat.

"We are all a mess (a mess) / but i guess / this is what I feels like (feels like)" escribía la intérprete en sus perfiles oficiales antes de desvelar que su próximo hit es una canción a dúo con una de las intérpretes estadounidenses de moda.

Durante su última entrevista con LOS40, Anne-Marie confesó que había compuesto casi dos docenas de canciones para su próximo álbum de estudio. Temas con los que intentará cosechar el mismo éxito que lograra con temas como Ciao Adios, Rockabye, Friends o 2002.

Dos años después de su debut discográfico, Speak your mind, la solista parece que ya está preparada para poner a la venta su próximo elepé: "En octubre del año pasado fui a Los Ángeles durante un mes y estuve en el estudio disfrutando de escribir mi segundo álbum y así es como surgió. He intentado trabajar con algunos de los mejores productores que me gustaban. Me lo he pasado en grande haciéndolo así que espero que la gente lo sienta cuando pueda escucharlo".

El nuevo proyecto musical de Anne-Marie sigue sin título oficial conocido. De momento AM2 tampoco ha desvelado cuál será la fecha de lanzamiento. Por suerte sólo tendremos que esperar hasta este viernes, 17 de julio, para disfrutar de To be young, el segundo single de presentación de este trabajo.