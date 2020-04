Anne-Marie: “He terminado 23 canciones para mi segundo disco”

Desde hace varios años, el nombre de Anne-Marie es un habitual en los puestos más importantes de las listas de ventas de todo el mundo ya sea en solitario o en compañía de algunos de los artistas más importantes del planeta. Alarm, Ciao Adios, Rockabye, Friends o 2002 llevan su firma pero la británica no quiere relajarse con el éxito.

Dos años después de su debut discográfico, Speak your mind, la solista ya está manos a la obra con un nuevo álbum de estudio que quiere publicar antes de que termine el año (pero del que aún no tiene claro cuándo lo lanzará). Durante nuestra entrevista telefónica con ella nos dió la sensación de que tiene el trabajo muy avanzado y que puede ser cuestión de unos pocos meses.

El título sigue siendo una incógnita que Anne-Marie no quiso desvelarnos aunque nos confirmó que se está debatiendo entre 3 o 4 títulos. Sobre Birthday, su más reciente single, la nueva canción que ha dedicado a su madre (Her), la rumoreada colaboración con Little Mix, su amistad en redes sociales con Alba Reche y mucho más preguntamos a la artista que, igual que todos nosotros, está aislada cumpliendo con el confinamiento para vencer al virus que ha paralizado al mundo.

LOS40 ¿Cómo estás tú y tu familia?

Anne-Marie: De momento estamos muy bien.

¿Cómo está siendo el proceso de grabación de tu segundo disco de estudio?

Es muy emocionante. He intentado trabajar con algunos de los mejores productores que me gustaban. Me lo he pasado en grande haciéndolo así que espero que la gente lo sienta cuando pueda escucharlo. Siempre es muy emocionante lanzar nueva música. Siento que después de lanzar tu primer álbum hay un poco de presión por intentar volver a alcanzar el listón que dejaste con el anterior pero creo que la manera correcta de afrontar esa presión es disfrutar escribiendo nueva música y esa es la razón por la que amo hacerlo. En octubre del año pasado fui a Los Ángeles durante un mes y estuve en el estudio disfrutando de escribir mi segundo álbum y así es como surgió. Creo que esa es la manera adecuada de afrontar los nervios de crear nueva música: volver y disfrutar de crearla.

¿Y ya tienes claro cómo se va a llamar y cuándo lo vas a publicar?

Tengo como tres o cuatro títulos posibles entre los que elegir pero no me decido así que creo que hay como una especie de competición entre ellos.

Her es una canción muy sentimental porque cuando yo fui joven era una adolescente horrible. Cada día que pasa les pido perdón a mis padres por todo lo que hice.

Speak your mind estaba muy influido por la música que marcó tu infancia. ¿Qué te ha inspirado para este nuevo proyecto?

Estoy intentando recordar todas las canciones que he terminado porque tengo unas 23 hasta ahora para el disco que tengo en marcha. Siempre me han encantado Los Ramones porque tienen canciones que siempre me recuerdan a mi etapa de juventud. Son canciones que me encanta poner a la gente porque siempre me recuerdan a cuando eras joven y ansiabas la libertad. Y creo que eso lo reflejo en mi segundo álbum.

Ha habido muchos rumores sobre una colaboración con Little Mix, ¿hay algo de verdad?

No hemos estado en el estudio de grabación todavía así que no estoy segura de si esto va a suceder o no.

Hemos visto que mantienes una bonita amistad con Alba Reche. ¿Habrá alguna futura colaboración?

No intercambiamos los números pero sí que nos seguimos a través de las redes sociales que creo que ahora es lo que hace todo el mundo. Creo que es una chica genial, es preciosa y tiene una gran voz. Así que quién sabe si un día...

Quienes sí van a estar seguro son Delacey y Oak con quien has compuesto Birthday, el primer single del álbum. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

Fue alucinante trabajar con ellos. De hecho he estado escribiendo con ellos un disco entero así que muchas de las canciones que escucharéis llevan su sello. Creo que me abrieron una nueva puerta a la música. Me inspiraron muchísimo para el segundo disco.

Birthday es una canción que parece tener múltiples vidas con los remixes...

Me encantan, me encantan los remixes. Una de mis cosas favoritas cada vez que lanzó una canción es poder disfrutar de los remixes y de los diferentes géneros en los que puede entrar mi canción. Creo que es realmente genial. Todavía queda alguno más por llegar porque lanzaré más porque me encanta.

¿Cómo ha crecido Anne-Marie desde su debut musical?

Ha habido muchos cambios en mi persona por lo que mi música naturalmente también ha cambiado porque normalmente yo suelo escribir sobre mi vida y sobre lo que me ocurre. Si escuchas mi primer disco y ves las lecciones que estaba intentando aprender lo he intentado poner en práctica en el segundo. Creo que comparándolos la gente va a descubrir los objetivos que me marqué y todos los cambios que he vivido desde 2015 hasta ahora.

No muchas estrellas de la música pueden presumir de haber colaborado con Marsmello, Major Lazer o David Guetta. ¿También es un objetivo cumplido?

Me encanta trabajar con ellos porque son gente siempre muy abierta a colaborar. Ellos no necesariamente te empujan hacia su sonido. Consiguen una mezcla de tu sonido y el suyo. Soy muy afortunada por haber trabajado con gente como David Guetta que es uno de los djs más legendarios de los últimos tiempos. Poder trabajar con ellos fue genial. Además él es encantador. No sólo es que su música sea magnífica es que es una magnífica persona. Pasar tiempo con él fue alucinante. Obviamente Marsmello es también alucinante. Me encanta colaborar con gente y poder disfrutar de unir diferentes géneros. Estoy segura de que habrá más.

Y no solo en la música electrónica. Has trabajado con Clean Bandit, Nick Jonas, Rudimental, Lauv...

Creo que siempre he hecho lo correcto porque me encantan diferentes géneros. Ser un artista pop no significa que sólo puedas colaborar en ese tipo de música. Siempre intento explorar y colaborar con gente muy diferente como por ejemplo con Clean Bandit en la canción Rockabye en la que estamos Clean Bandit, Sean Paul y yo. Es una de las cosas que más me gusta hacer.

De momento tu segunda nueva canción no tiene colaboradores pero sí una destinataria muy especial: tu madre. ¿Cómo surgió la idea de crear Her?

Fue un día muy emocional cuando la escribí. Es muy sentimental porque cuando yo fui joven era una adolescente horrible. Cada día que pasa les pido perdón a mis padres por todo lo que hice. Creo que esta canción era muy necesaria para agradecerles todo lo que han hecho por mí. Mi madre lloró cuando la escuchó, espero que por que le gustase y no por terrible (risas). Mi padre se ha puesto un poco celoso así que ahora tengo que escribir una canción para él (risas).

¿Cómo te sentiste dedicándole esta canción y cómo se sintió tu madre?

Me encanta haber creado esta canción. Mi madre es un poco tímida y se sentía un poco avergonzada de verse en el videoclip en Youtube. No suelo involucrarla en ser parte de todo esto pero en este caso no le quedó mas remedio.

Las mujeres estáis llevando la voz cantante de la música en Reino Unido. ¿Hay una nueva oleada de artistas pop?

No sé realmente lo que está pasando ni lo que pasó pero creo que fundamentalmente se trata de hacer buena música. Si tú publicas buena música, la buena música va a gustar y la gente la va a escuchar y le va a encantar. Mientras sigamos produciendo buena música, espero que a la gente del Reino Unido le siga gustando escucharla.

Si tuvieras que elegir un concierto que nunca olvidarás en tu carrera, ¿cuál sería?

Creo que la actuación en el hall de un hotel en Corea del Sur ha sido la actuación más emotiva de mi carrera. Era mi primera vez en ese festival, estuve esperando a que se solucionara el problema del escenario y al final se canceló. El show en el hotel fue muy emocional, ni mi banda ni yo habíamos planeado ni practicado las canciones con los instrumentos acústicos. Fue algo nuevo para mí convocar a la gente a un evento tan pequeño. Nunca imaginé que podría cantar tan alto así que fue un momento muy especial para mí que nunca jamás olvidaré.

Hace tiempo que no te vemos ponerte el kimono (Anne-Marie es tres veces campeona del mundo de karate). ¿Habrá algún vídeo secuela de Karate?

El karate es una parte importantísima de lo que soy y en cuanto tenga una canción ideal para ello, haré un videoclip similar al de Karate. Obviamente no puedo hacerlo con una balada. Creo que si lo hago será probablemente una canción sobre un ex que no me guste nada y a quien pueda darle algunos golpes de karate en el vídeo. Ya llegará...

¿Te gustaría mandarle algún mensaje a la gente en estos duros momentos?

Por favor, quedaos en casa, manteneos a salvo, beber un montón de agua y cuidad de vosotros mismos para ayudar a otros. Espero que todo el mundo esté bien. Este es un momento muy duro para todos pero manteneos activos, aprended muchas cosas, mantened vuestro cerebro activo y espero que todo esto pase pronto y nos volvamos a ver por todo el mundo haciendo shows.