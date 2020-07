Risto Mejide y el momento más tierno con su hija Roma

Risto Mejide y Laura Escanes han vivido una de sus vacaciones más inolvidables, y no nos referimos solo al destino. Ambos han disfrutado del primer baño en Menorca de su hija Roma, y no han podido evitar compartir su emoción en las redes sociales.

No solo Laura decidió plasmar este momento para siempre. El propio Risto también ha querido marcar esta fecha tan especial con sus seguidores. "Tu primer Menorca: tú no lo recordarás y nosotros no lo olvidaremos. #Roma", señala el presentador en su última publicación.

Pero, sin duda, lo que más llama la atención de ella es el tierno beso en el que ambos se funden. Un momento que sin duda ha emocionado a los millones de usuarios que lo siguen en las redes.

Como mencionamos en líneas anteriores, este viaje ha pasado al recuerdo de nuestros protagonistas como uno de los más emotivos. Basta con hacer un repaso por los perfiles en Instagram de ambos para darnos cuenta de que la pequeña Roma es el motor principal de sus vidas.

De hecho, la propia Laura ha demostrado que su vida ha cambiado a mejor. O así nos lo ha hecho saber a través de la recreación de una foto que ha compartido con sus seguidores.

Lo de demostrar que el amor está por encima de cualquier cosa es algo que Risto y Escanes tienen muy presente en sus vidas. ¿Acaso hay algo más bonito que vivirlo con reciprocidad? Aunque es aún más bonito cuando se vive con un proyecto en común.