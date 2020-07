Amaia Montero, tras los rumores de posibles cirugías estéticas, explota: “Me he hecho unas 48”

Amaia Montero siempre se ha mostrado muy natural en sus redes sociales, hablando sin ningún tipo de filtro sobre todo lo que piensa u opina. De hecho, alguna que otra vez la cantante donostiarra ha contestado tajante a algunas críticas que ha recibido, defendiéndose sin ningún tipo de problema. ¡Y es una de las cosas que más gusta a sus fans! Su sinceridad.

Hace unos días, la artista compartió una foto en su cuenta de Instagram donde muchos dijeron que estaba casi irreconocible. Amaia aparecía en un bonito jardín posando detrás de un árbol. “Amaia, te has quitado como diez años de encima”, le escribía un usuario.

Este lunes, la artista ha vuelto a ser noticia en redes sociales debido a una nueva imagen que ha compartido en redes sociales. Se trata de una foto donde aparece apoyada en la pared, con la melena recogida en un moño y la mirada hacia arriba. La cantante luce una camiseta negra y unos aros en las orejas.

Me meto en la boca del lobo y doy la luz... ♦️♦️ #elquenoarriesganogana pic.twitter.com/KKcCRavflH — Amaia Montero (@AmaiaMontero) July 13, 2020

“Me meto en la boca del lobo y doy la luz...”, ha escrito junto a la imagen en Twitter. Muchos de sus seguidores y seguidoras han halagado la belleza de Amaia, que aparece fantástica. “Dios mío, apareces guapísima”, “estás cada día más hermosa, Ama” o “Si cada día que pasa sos más diosa, se dice”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero hay uno que ha llamado la atención de la propia Amaia. “Nuevas cirugías”, ha escrito una usuaria. La intérprete de Quiero ser ha contestado sin tapujos de una manera muy irónica:

“Efectivamente! durante el confinamiento me he hecho unas 48 o así...pero tranquila que todavía me quedan unas cuantas...”

De este modo, Amaia deja claro que no ha pasado por el quirófano para retocarse nada durante el confinamiento. Y es que la artista no tiene problema en contestar a los rumores sobre su vida. ¡Bravo Amaia!