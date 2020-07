Brooklyn Beckham se inspira en su madre, Victoria Beckham, para el anillo de compromiso

Hace unos días conocíamos a través de su perfil oficial en las redes sociales, su inminente boda con su pareja durante los últimos 8 meses, Nicola Peltz. Lo que no sabíamos era que Brooklyn Beckham se ha inspirado en algunos diseños de su madre Victoria Beckham para el anillo de compromiso.

"Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y dijo que si. Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor marido y el mejor padre cualquier día. Te quiero nena" escribía Brooklyn Beckham en su perfil de Instagram. "Tú me has hecho la mujer más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el más preciado regalo. Te quiero muchísimo, nene, y gracias Harper por esta fotografía" le contestaba su ya prometida.

Vogue ha informado además que el anillo "es un solitario de estilo clásico centrado en un gran diamante de corte esmeralda en una estrecha banda de pavé de diamantes" según Rachel Garrahan, directora de joyería y relojes de British Vogue. "Victoria Beckham tiene una extensa colección de anillos de compromiso, incluidos varios con diamantes de corte esmeralda".

Según recoge la página PageSix, la diseñadora británica habría servido como fuente de inspiración a su hijo a la hora de elegir un diseño cuyo valor aseguran que pueda estar rondando los 300.000 dólares.

La noticia sobre el compromiso de la feliz pareja sigue corriendo como la pólvora por todo el mundo y viendo lo rápido que se han prometido, apenas 8 meses, lo único que queda por saber es si la fecha de la boda será en este mismo 2020 o tendremos que esperar algo más para ver colocarse los anillos de casados a Brooklyn Beckham y a Nicola Peltz.