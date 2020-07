Watch Dogs Legion se retrasa al 29 de octubre

La conferencia celebrada por Ubisoft durante el fin de semana, Ubisoft Forward, nos dejó una noticia no demasiado buena para los jugadores: Watch Dogs Legion se retrasa. Previsto originalmente para marzo de este año, la compañía francesa ha modificado su lanzamiento hasta el próximo 29 de octubre para Xbox One, PlayStation 4, Stadia, y para Windows PC en Epic Games y Uplay. El juego también estará disponible en UPLAY+, el servicio de suscripción de Ubisoft. Y en el futuro también en Xbox Series X y PlayStation 5 en el lanzamiento de las consolas.

El videojuego ha sido creado con un concepto de nueva generación: Play as Anyone. Una innovadora mecánica de juego inédita hasta ahora creada por Ubisoft Toronto, el estudio responsable de Watch Dogs: Legion. Play as Anyone da a los jugadores la oportunidad de elegir a los miembros de la Resistencia de entre toda la población de la ciudad de Londres.

Cualquier personaje que aparece en el mundo abierto puede ser reclutado para jugar con él, es único, tiene su propia historia, personalidad y habilidades. Watch Dogs: Legion también será compatible con la tecnología de aceleración por hardware DirectX Raytracing en Xbox Series X, y con algoritmos de trazado de rayos (ray-tracing) en ordenadores equipados con Nvidia RTX, algo que permitirá mejorar la iluminación de las calles de Londres.

Los jugadores que adquieran Watch Dogs: Legion en Xbox One o PlayStation 4 podrán actualizar su versión del juego a la nueva generación (Xbox Series X o PlayStation 5) sin ningún coste adicional.

En el videojuego, Londres se enfrenta a la debacle. Entre el creciente malestar de un Londres angustiado, una misteriosa entidad conocida como Zero-Day ha logrado acorralar a la Resistencia clandestina, DedSec, para realizar un bombardeo coordinado por toda la ciudad. Como consecuencia, criminales oportunistas salidos de los rincones más oscuros han ocupado el vacío dejado por un gobierno derrotado.

¡Bienvenidos a la Resistencia! Ahora eres uno de los nuestros. Te esperamos en #WatchDogsLegion el 29 de octubre. pic.twitter.com/5O8XmBRGtJ — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) July 12, 2020

Como miembros de DedSec, en Watch Dogs: Legion los jugadores se enfrentarán a criminales oportunistas: sádicos, mercenarios, cibercriminales… y deberán prepararse para solventar todo tipo de situaciones. Tendrán que reclutar a los miembros de la Resistencia de DedSec para hacer frente a estos oportunistas, liberar Londres y descubrir el misterio que se oculta tras Zero-Day.

El videojuego permite a los jugadores reclutar a cualquier personaje que vean en el juego para que forme parte de la Resistencia. Pueden formar parte de tu equipo hasta 40 personajes a la vez. Londres proporciona a los jugadores el escenario perfecto en el que reclutar a todo tipo de personajes para la Resistencia, todos ellos con habilidades y armas únicas: desde un agente del MI6 a un habitual de las peleas callejeras, desde un brillante hacker a un piloto de fugas, desde un hooligan de fútbol a la abuelita más adorable.

Los jugadores pueden jugar con cualquiera de ellos, y enfrentarse a las situaciones según sus opciones: desde el cielo, manejando un dron de transporte como obrero de la construcción, o desde el suelo como espía usando dispositivos innovadores como un reloj desactivador de armas o el prototipo de un coche lanzamisiles; el jugador tiene siempre la última palabra.

Ediciones de Watch Dogs Legion

La Gold Edition incluye el juego original y el Season Pass, incluyendo nuevas expansiones de la historia, misiones DedSec adicionales, cuatro héroes únicos, la Complete Edition del juego original de Watch Dogs de 2014, y mucho más. La Ultimate Edition incluye la Gold Edition y el Pack Ultimate, incluyendo tres nuevos héroes jugables, cuatro semanas de beneficio VIP para ganar moneda con mayor rapidez, y nuevas máscaras. La Collector’s Edition incluye la Ultimate Edition además de una réplica de la máscara Ded Corona (Corona LED), un exclusivo SteelBook®, un conjunto de tres pegatinas y un póster de propaganda de doble cara, todos inspirados en el universo del juego, además de acceso instantáneo a la máscara en el juego. La Collector’s Edition es exclusiva de Ubisoft Store.

Watch Dogs se lanzó en 2014, y se convirtió en la nueva IP con mayores ventas en el lanzamiento de la industria del videojuego. Hasta la fecha, la galardonada serie ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo. La serie, ambientada en el mundo de los hackers, se extiende a otros medios de entretenimiento, incluyendo libros y comics. El último título de la serie, Watch Dogs: Legion, se publicará el 29 de octubre de 2020.