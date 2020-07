Dani Martín: “Tal vez haya más idiotas en el mundo de lo que creíamos”

La pandemia ha logrado cambiar nuestras vidas y ha creado mucha división. Se trata de una situación que no habíamos vivido antes y eso provoca muchas incertidumbres e informaciones contradictorias que crean mucha confusión. Pero lo que está claro es que el confinamiento ha sido una gran pesadilla a la que nadie quiere volver. Aun así, la amenaza de repetir está ahí y preocupa a muchos, empezando por Dani Martín.

Cualquiera que dedique un solo minuto a los informativos al día estará ya harto de oír hablar de rebrotes y es que, parece que la inconsciencia de muchos está provocando que el control del virus sea más complicado de lo que podría haber sido. Todavía se ven grandes reuniones de personas que no mantienen distancia social, que no usan mascarilla o que viven como si esto no fuera con ellos.

Sin embargo, hay otro grupo de gente que está preocupada por lo que está sucediendo, que ve cómo su indignación crece día a día por lo que está sucediendo y uno de ellos es el cantante que no entiende la irresponsabilidad de algunos: “Por qué no somos capaces, solos, de cumplir la ley? Por qué no utilizamos el sentido común? Por qué somos tan irresponsables? Se puede ser joven, menos joven, mayor o idiota”.

No ha dudado en categorizar al mundo y dividirlo entre los que son conscientes de lo que está sucediendo y los que no. “Los idiotas no han vivido cerca esto que estamos padeciendo, y si lo han vivido y siguen sin aplicar el sentido común, es que son muy idiotas. Tal vez haya más idiotas en el mundo de lo que creíamos”.

Él, desde luego, no se incluye en ese grupo y está preocupado por lo que se nos puede venir encima: “El resto no lo somos tanto como vosotros y queremos vivir, prosperar y salir de esta mierda, dejad de frenarnos, de cargaros nuestra libertad y nuestra posibilidad de ser personas y hacer uso de nuestra vida. Gracias”.

Un mensaje que ha sido muy aplaudido por sus seguidores que, en su gran mayoría, piensan como él.