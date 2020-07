AC/DC celebran los 40 años de 'Back In Black' con una serie documental

Los 40 años de un disco tan emblemático como Back In Black no se podían celebrar de cualquier manera. Por eso, AC/DC se han puesto manos a la obra y van a acompañar este aniversario con una serie documental en la que explicarán el proceso creativo del que, sin duda, es su gran obra para la posteridad.

The Story of Back In Black hará un recorrido minucioso por esa creación de los hermanos Angus y Malcom Young, Brian Johnson, Cliff Williams y Phil Rudd en el año 1980.

El primer episodio,que ya se puede disfrutar en su canal de Youtube, podemos ver a los integrantes del grupo hablando sobre la creación del tema You Shook Me All Night Long, incluyendo el legendario riff de guitarra que le caracteriza. Se trató, además, del primer sencillo de la banda de rock con Brian Johnson después de la muerte del ex líder Bon Scott.

El disco, que se terminó de perfilar en Nueva York, fue desde el primer momento un claro homenaje a Bon Scott, aunque no se mencione como tal. Un ejemplo de ello es el tema Have a Drink on Me (Tómate una a mi salud), un brindis manifiesto a la figura del ex miembro de la banda, y el color negro que envuelve la carátula del álbum, un luto que la discográfica no quería en un primer momento y por el que tuvieron que pelear con uñas y dientes.

Si bien las voces de Johnson estaban más arraigadas en el soul y el blues que las de Scott, tenía un rango vocal similar, y fue capaz de interpretar el mejor recuerdo de Scott de la banda en concierto, manteniéndose fiel al sonido original con su propia voz.

El álbum fue un éxito inmediato, llegó al número 1 en Australia, el Reino Unido y Francia y llegó al número 4 en los Estados Unidos. No solo mejoraba después de cada escucha, sino que años después de su lanzamiento todavía se sigue vendiendo con fuerza.

La fama de Back In Black sigue haciendo historia casi 40 años después de su lanzamiento. A finales del 2019, se certificó como el cuarto disco más vendido en la historia de los Estados Unidos. Sólo detrás del Greatest Hits de The Eagles, Thriller de Michael Jackson y Hotel California de The Eagles.