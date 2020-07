Nuestra compañera Mónica Ordóñez ¡ya ha sido mamá!

Definitivamente, la vida de Mónica Ordóñez cambiaba para siempre el pasado 9 de julio. Las efemérides nos revelan que ese día hace algunos años nacieron iconos del rock como Jack White, Mitch Mitchell (baterista de Jimi Hendrix), Courtney Love o la cantautora argentina Mercedes Sosa. Un día que ya nunca va a olvidar porque el 9 de julio pasado a las 15:55 horas nacía su primer hijo y al mismo tiempo le invadía una inmensa felicidad. Aunque en una entrevista reciente, Mónica confesaba que no tenía muy claro el nombre del bebé, al final su chico y ella lo han llamado Pedro, como su padre.

Pedro Junior llegaba al mundo con sus 3 kilos y 250 gramos. Es un bebé muy tranquilo que solo llora cuando tiene hambre... y al cambiarlo de pañal: "Es un niño muy tierno y tiene un llanto muy suave. A mí hasta su llanto me da ternura, ¡es que me lo como!", nos cuenta Mónica feliz y emocionada.

La locutora de LOS40 Classic nos dice por teléfono que "lo más bonito sin duda es cuando le ves la cara a tu bebé. Para mí fue una sensación que es muy difícil de describir con palabras. Es una sensación de amor a primera vista, te enamoras de tu bebé nada más verlo. La primera vez que le vi la carita le decía a la matrona: '¿pero este niño tan bonito es mío?', no paraba de repetírselo, y no quería que se lo llevaran. El verle la cara por primera vez y enamorarte al instante es una cosa preciosa que nunca había experimentado y es lo más bonito de todo".

Pero su vivencia también ha sido extraña, diferente, por el momento histórico que nos ha tocado vivir: "La parte más difícil ha sido traer un hijo al mundo en tiempos de Covid-19 porque su padre no pudo entrar durante el parto aunque inicialmente nos habían dicho que sí. No me pude despedir de él y afronté el momento sola, eso fue duro. Mi familia tampoco ha podido venir desde Córdoba, hemos tenido prohibidas las visitas en el Hospital y nos han recomendado que guardemos una cuarentena antes de tener contacto con la familia".

Sin embargo, el no tener contacto directo con familiares y amigos no ha sido impedimento para que su gente no conozca al pequeño y elucubre esos primeros parecidos: "Cuando les envío fotos, me dicen que se parece a mi hermana de pequeña. Tiene los ojos achinados, que es una característica muy de mi familia, tanto mis hermanos y yo hemos tenido siempre los ojos muy rasgados. En el pelo oscuro y la naricita ha salido a su papá. Los pies y las manos grandes como yo (risas), de todas formas es muy pequeño, pero es divertido el momento en que la gente empieza a sacar parecidos".

Mamá por primera vez

Como era de esperar, su vida ha dado un giro radical. La periodista destaca de estos primeros días con su hijo la gran felicidad que siente, ese amor a primera vista, pero también que se ha vuelto multitarea. "Al principio tienes mucho cuidado, no sabes cómo cogerlo, te preocupa la cabecita, tienes un cuidado tremendo y luego te das cuenta que cogerlo te sale de manera natural, como lo tengo yo ahora mismo, cogido de un brazo y con la otra mano sostengo el móvil para hablar contigo (risas), ya soy mami multitarea y esta es mi nueva normalidad, dormir poco y hacer varias cosas a la vez", expresa la presentadora.

"Pero te digo una cosa", continúa Mónica, "lo de no dormir se hace con muchísimo gusto. Estar cuidando a tu hijo es una sensación muy gratificante, te despiertas por la noche a las tres de la mañana con todo el gusto del mundo... Para mí ser madre era algo tan deseado, tan buscado, que lo haces con todo el placer. Y también hacerlo en una madurez, no es lo mismo tener un hijo con 25 años o 30 que tenerlo con nuestra edad. ¡Nosotros ya somos Classic los dos! (risas) y hemos vivido todo lo que teníamos que vivir. Ahora lo que más deseábamos es ser padres".