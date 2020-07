Participa y gana tu pack de oro para el Tomorrowland Around The World con Vallformosa y LOS40 Dance

El mayor festival de música electrónica se prepara para ofrecer un evento digital e inédito a través de las pantallas los próximos 25 y 26 de julio. Se trata del Tomorrowland Around The World, un espectáculo en el que los DJs más exitosos a nivel mundial pincharán sus hits en directo. ¿De verdad pensabas que te ibas a quedar sin tu entrada?

LOS40 Dance y Vallformosa te traen un nuevo concurso con el que podrás adquirir tu Pack Home Party Package Gold valorado en 170€. Con él obtendrás un código de acceso a Tomorrowland Around The World durante los dos días, cinco códigos de acceso a la plataforma Relieve entre el 27/7 y el 2/8 para revivir las mejores actuaciones, 8 brazaletes exclusivos, 1 póster, 8 copas luminosas, 1 molde para cubitos de hielo y 8 sticks luminosos.

¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? ¡Muy fácil! Visita nuestra cuenta de Instagram y responde a la siguiente pregunta en nuestra última publicación: ¿Qué tipo de fiesta organizarías en casa con los colegas para ver el festival TOMORROWLAND AROUND THE WORLD? No olvides mencionar a un amigo al que te gustaría invitar, seguir y mencionar a @vallformosa, seguir a @los40dance y mencionar a @tomorrowland.

Date prisa porque solo tienes desde las 8:00 horas del 17/7 hasta las 20:00 horas del mismo día. Y permanece muy atento/a porque si eres uno de los ganadores, LOS40 Dance contactará contigo para entregarte tu premio.

Los asistentes a este festival podrán disfrutar de él desde sus hogares. Porque no, ni las pandemias pueden frenar las ganas de música en directo de los millones de seguidores de la música electrónica. Aunque también disfrutarán de la música de artistas de otros géneros que ya han estado en contacto con la EDM. Este es el caso de Katy Perry, que acaba de unirse por sorpresa al cartel.

Además desde LOS40 Dance ofreceremos una programación especial de 12 horas: el Tomorrowland Day Vallformosa. Este viernes 17 de julio, JM Duro, Ramsés López y Arturo Grao estarán pinchando los temas míticos del Tomorrowland, con sesiones en exclusiva de los DJs Abel Ramos, Albert Neve y B Jones.

VALLFORMOSA, EL ESPUMOSO DEL TOMORROWLAND El cava oficial del Tomorrowland / Vallformosa Por sexto año consecutivo, Vallformosa se convierte en el espumoso oficial del Festival de Música Electrónica más importante a nivel internacional. Los seguidores del Tomorrowland disfutarán durante los próximos 25 y 26 de julio de sus temas favoritos de la mano de este cava. En concreto, lo harán con FEST, el nuevo espumoso eco que transmite el espíritu de celebración. Y es que y compartir momentos mágicos son los principales valores que comparten Vallformosa y el Tomorrowland.

Y tú, ¿estás listo/a para el Tomorrowland Around The World?