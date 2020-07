Katy Perry se une al Tomorrowland Around The World por sorpresa

Si pensabas que el 2020 no tenía nada más sorprendente que ofrecernos, estabas completamente equivocado/a. Tomorrowland acaba de anunciar la participación de Katy Perry en la edición virtual de este año. ¡Menudo bombazo!

Nuestra protagonista se unirá así al espectáculo de música electrónica más esperado del año, que tendrá lugar durante los días 25 y 26 de julio en streaming. Aunque, tal y como pudimos avanzar en exclusiva, los escenarios que lo protagonizarán no dejarán indiferentes a nadie.

Si a esto le sumamos el cartel único de artistas que pincharán sus mayores hits, Tomorrowland Around The World llegará para marcar un antes y un después en la nueva normalidad de la música en directo. ¡Ya estamos contando los días!

La participación de Katy Perry en este festival de la EDM es algo único y muy especial. Pero, tal y como ha informado la organización del festival, la cantante vive ahora una de sus etapas personales y profesionales más emocionantes con la futura llegada de su bebé y de su nuevo disco, que se ha convertido en un buen motivo de celebración. Así ofrecerá un show en su avanzado estado de gestación, con el que volverá a romper los límites de la música en directo.

La temática de Perry sobre el escenario de Tomorrowland aún está por ver, aunque lo que es seguro es que actuará desde el estudio de su casa con un chroma key de color verde en el que se proyectarán las imágenes de los escenarios. Lo mismo ocurrirá con el resto de invitados que se unirán a este evento único.

"Siempre he deseado ser parte de la celebración que es Tomorrowland, y año tras año he seguido las innovaciones tecnológicas y la creatividad de este festival. Estoy súper feliz por formar parte de esta versión del evento y espero que mi actuación os haga sonreír", declara la intérprete de Smile. De hecho, no es la primera vez que la escuchamos en el ámbito más electrónico, pues ya ha trabajado con DJs de la talla de Zedd y Calvin Harris.

Los seguidores de la EDM cuentan los días para vivir su cita más esperada del año. Y es que la noticia de Katy Perry no ha sido la única que ha causado sensación entre ellos, pues Tiësto también ha anunciado que presentará a su alter ego VER:WEST en pleno directo.

En LOS40 también nos preparamos para este espectáculo, y lo hacemos con una playlist de los temas de los DJs que conforman su cartel y dándote la oportunidad de ganar un Weekend Pack para que tú tampoco faltes a la cita. ¡No te lo pierdas!