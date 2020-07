Eric Prydz traerá su show inédito [CELL.] al Tomorrowland Around The World

Si pensabas que la sorpresa de que Katy Perry actuará en el Tomorrowland Around The World era la única que el festival iba a darnos, estabas completamente equivocado/a. Al que muchos consideran "un genio sueco de la música", Eric Prydz, también se unirá a esta fiesta digital de la EDM el próximo 25 de julio.



Lo mejor de todo es que Prydz traerá un show inédito al que han llamado [CELL.]. Un show que vendrá con un concepto audiovisual que promete dejar boquiabiertos a los miles y miles de asistentes al evento. "Tomorrowland y Eric Prydz están emocionados y no pueden esperar para lanzar esta nueva dimensión al mundo", explica la organización.

WORLD PREMIERE: Eric Prydz – Legendary @ericprydz brings his spectacular new show [CELL.] to Tomorrowland Around the World - the digital festival. Prepare for something unseen… pic.twitter.com/DX3kI9ExLU — Tomorrowland (@tomorrowland) July 15, 2020

Como mencionamos en líneas anteriores, Eric es un conocido DJ sueco. Algunos de los éxitos de su carrera son el remix del clásico de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, al que tituló Proper Education. Pjanoo y Call on Me son otros de sus hits.

Y es que lo que pocos conocen es que nuestro protagonista formó parte de Swedish House Mafia, pero se vio obligado a abandonar el proyecto cuando se mudó a Londres. Por suerte, allí consiguió triunfar con sus temas.

Lo que traerá en este nuevo espectáculo en Tomorrowland aún se desconoce, pero, a juzgar por la pasión innata del sueco por las innovaciones audiovisuales, no dejará indiferente a nadie. Así que no esperes más y hazte con tu entrada. Disfruta de la música de los mejores DJs del mundo desde tu casa a través del Tomorrowland Around The World. ¿De verdad creías que te ibas a quedar sin tu cita anual con la música electrónica este año? Apúntate la fecha: 25 y 26 de julio.