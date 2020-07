Adara Molinero se harta de Gianmarco Onestini

"Hoy oí hablar otra vez del mismo tema. Me sonó aburrido de tanto oír lo mismo y antiguo... muy muy antiguo." Así comenzaba Adara Molinero una de sus últimas publicaciones en Instagram en las que ha compartido con todos sus seguidores una importante decisión sobre su vida personal.

La concursante de Gran Hermano VIP 7 ha decidido "dejarlo atrás. Por última vez hablaré y os diré que no me pronunciaré más sobre aquella historia (la última) que ya acabó. He comenzado una nueva vida con personas que me quieren y os juro que empezar de cero me dio muchísimo miedo pero mereció la pena y ahora soy feliz ✨"

Después de cuatro meses, la celeb puso punto final a su aventura en Madrid el pasado junio tras dejar la capital cogiendo un avión con destino a Palma de Mallorca de la mano de su hijo Martín, para que este pudiera estar cerca de su padre, Hugo Sierra, e intentar llegar a un acuerdo sobre su custodia.

Adara explica en su mensaje que su nueva vida tiene mucho amor. Y es que este rostro televisivo y Rodrigo han querido darse una oportunidad y están viviendo un romance. Así lo confirmó a comienzos de julio Kiko Hernández en Sálvame. Lo más curioso de todo esto es que Gianmarco cortó con Adara después de descubrir que se intercambiaba mensajes con Rodrigo en redes sociales. Ambos negaron en ese momento que estuvieran implicados de una manera sentimental, pero los hechos confirman que no fueron del todo sinceros.

Después de observar toda situación y esta decisión, los usuarios de Instagram han criticado duramente a Adara en su perfil oficial. "Tú eres la primero q has participado en este juego , y verguenza te tenía q dar hablar como son tus amantes en la cama🤮", "Por mucho que dices que has olvidado siempre haces referencia por algo será , nunca nadie te volverá a mirar como el lo hizo y jamás sentirás lo que sentiste con el. Por mucho que quieras empezar de cero" o "Jaja hasta que te canses y lo dejes por los suelos como haces siempre 😂😂 que nadie te cree chica solo tus friki fans" fueron algunos de los más contenidos. Algunos fueron especialmente duros y cercanos al acoso.