Mediaset da trabajo a Famous (OT 2018) con su propio “programa”

Hacía tiempo que teníamos ganas de saber más sobre los proyectos de Famous Oberogo, ganador de 'OT 2018', y por fin se han desvelado algunos.

El artista se acaba de estrenar como nuevo fichaje de Mtmad - el canal online de influencers de Mediaset- y tiene canal propio llamado "mi momento". Por lo que comparte plataforma con rostros variopintos como El Cejas, Violeta Mangriñán y hasta Paula Echevarría.

En él asegura que narrará su día a día, responderá inquietudes de sus seguidores y relatará pasajes que pocos conocemos de él.

¡¡ESTAMOS DE ESTRENO!! @FamousOberogo llega a la familia #MTMAD para que le acompañemos en su nuevo proyecto y también en su viaje al pasado y a los recuerdos 😍 #MiMomentoFamous https://t.co/RyG6Ip3fsw — mtmad (@mtmad) July 16, 2020

Para empezar ya ha viajado hasta Bormujos, su pueblo natal, para no sentirse tan solo como en Madrid, explica.

En cuanto a proyectos musicales, Famous hizo una llamada con Miki Nuñez para hablar de ello: "He firmado por un sello; no es muy grande pero sí es conocido (...) me han ofrecido una cosa bastante chula", le explica al que fuera compañero en la Academia.

Y añade que su EP saldrá pronto: "Lo tengo casi listo, es todo hecho en Nigeria (...) con un rollo muy diferente aquí", concluye.