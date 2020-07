Un éxito de hace 64 años actualizado por Conkarah y Shaggy puede entrar en lista en sábado

De un tiempo a esta tarde venimos detectando la tendencia de actualizar canciones del pasado para facturar nuevos éxitos. Este mismo 2020 han sido número uno de LOS40 Some say, de Nea, y Ritmo, de The Black Eyed Peas y J Balvin, temas basados, respectivamente, en Blue (da ba dee), de Eiffel 65 (1998), y The rhythm of the night, de Corona (1993). También este año, Maroon 5 fueron número uno con Memories, cuya melodía replicaba la partitura del Canon de Johan Pachelbel… ¡de 1680! Sin irse tan atrás, pero desde luego remontándose a un pasado bastante lejano, Conkarah y Shaggy son candidatos esta semana con Banana; una canción que fue éxito en 1956 en la voz del inolvidable Harry Belafonte.

Titulada originalmente The banana boat song, es, de hecho, un canto popular jamaicano que se plasmó por primera vez en disco en 1952 de la mano de Edric Connor and the Caribbeans. No hay duda de que existe una relación estrechísima entre verano y música caribeña, y este Banana viene a probarlo una vez más. Sus nuevos intérpretes son Conkarah, un jamaicano que creció en Kingston, y el incombustible Shaggy, responsable de éxitos como Boombastic, con el que ganó un Grammy en 1996. La versión que se postula para entrar en lista se subtitula Minisiren remix y está remezclada por DJ Fle; ha servido de base al #Banana DropChallenge en Tik Tok. Si quieres que el buen rollo del reggae invada la lista este sábado, apoya con el HT #MiVoto40. ¡Mucha suerte!