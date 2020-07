Rozalén, vídeo y letra de ‘Que no, que no’

Llevo un tiempo que no descanso,

que como poco, cuesta sonreír…

He pasado por el aro

y he hecho cosas que no me hacen feliz.

Tengo la bandeja llena de peticiones,

de mil favores,

y absolutamente nadie pregunta por mí.

Lo pienso y me enciendo un incienso,

y despliego todo el arsenal de velas.

Me paro, respiro, sonrío, me fío,

descorcho una botella.

Si elijo ser mi prioridad

no es cuestión de egoísmo.

El tiempo de calidad

parte dedicado a uno mismo.

Y si no me sale del corazón,

voy a aprender a decir que no.

Quien bien me quiere lo va a comprender,

yo no nací solo pa`complacer.

Y si no me sale del corazón,

voy a aprender a decir que no.

Si quiero mejorar el mundo,

primero voy a mimarme yo.

(Que no, que no…).

Me he vestido con ropa a la moda,

me he puesto muy mona

pa´gustarme a mí.

He comprado un ramito de rosas

y, nerviosa, me he pedido salir.

Tengo la cabeza llena de mil razones

que me aseguran que el amor más verdadero

está más cerca de lo que creo.

Ay, qué tontería, María,

si te quedas sola pa´toda la vida,

Vistiendo los santos

con cientos de gatos,

llorando sin compañía.

Si elijo ser mi prioridad

no es cuestión de egoísmo.

El tiempo de calidad

parte dedicado a uno mismo.

Y si no me sale del corazón,

voy a aprender a decir que no.

Quien bien me quiere lo va a comprender,

yo no nací solo pa`complacer.

Y si no me sale del corazón,

voy a aprender a decir que no.

Si quiero mejorar el mundo,

primero voy a mimarme yo.