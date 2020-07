Nallely Capellán es la DJ Urban del mes perreando con la playlist de sus canciones favoritas

¿Alguna vez has sentido un flechazo con una canción? Tranquilo/a porque no eres el/la único/a. Nallely Capellán, nuestra locutora de LOS40 Urban, ha sucedido a Sergio Labrador para convertirse en la nueva DJ Urban del mes, y su playlist está repleta de flechazos musicales.

Nallely nos trae un repertorio de hits del más puro reggaeton de antes y de ahora, perfecto para un perreo de chocolate, como a ella le gusta regalar en las ondas. Pero la selección de nuestra protagonista no es casual.

Para escuchar esta playlist, vincula nuestra app con tu perfil de streaming y accede a la sección "Música".

Capellán abre con Yo Perreo Sola, uno de los hits más recientes de Bad Bunny. "Es la canción más innovadora de los últimos tiempos de la música urbana. Fusionó el reggaeton de antes con el actual, y con el videoclip, le puso la guinda al pastel. ¡Es de 10!", explica. ¿Alguien ha podido resistirse al perreo de El Conejo Malo? La propia Nallely lo define como "el Daddy Yankee de la nueva generación de la música urbana".

La canción que cierra su selección es, para Nallely, "uno de los mejores clásicos del baúl de los recuerdos de la música urbana". ¿Quién no lo ha dado todo con No Quiere Novio de Tego Calderón con Ñejo?



Pero si hay algo que también encontramos en la playlist de la locutora es el poder femenino. Como no podía ser de otra manera, Tusa ha aterrizado en este repertorio como una de esas que "no se cansará de escuchar". "Es una de las canciones que me definen a la perfección", confiesa nuestra protagonista.

Claro que las canciones no son canciones si sus oyentes no se sienten identificados con ellas. Y si no que se lo digan a Capellán, quien ha confesado que La Mejor Versión de Mí de Natti Natasha y Romeo Santos tiene un significado muy especial para ella. "Me recuerda a mi ex. Se dio cuenta tarde de lo que en verdad sentía por mí, y cuando volvió a mi vida le dediqué esa canción", responde con una risa picaresca.

En definitiva, Nallely nos trae una playlist perfecta para "todo amante del perreo, pero también, en especial para aquellas personas que les gusta dedicar un reggaeton a su pareja o su ex". Y tú, ¿se la dedicarías a alguien?