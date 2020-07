Danna Paola, Sebastián Yatra, Tini, Drake, Ellie Goulding y J Balvin celebran el verano con sus nuevos temas

Un viernes no es un viernes sin las novedades musicales de nuestros artistas favoritos. Y es que si el pasado fueron Karol G, Anitta y Rauw Alejandro algunos de los que protagonizaron el fin de semana, ahora llega el turno de una nueva ola de artistas con sus hits más frescos.

En este caso, la banda sonora de nuestra semana la protagonizan voces de la talla de Danna Paola, Sebastián Yatra, TINI, J Balvin, Ellie Goulding y Maikel Delacalle, entre otros. No queremos robarte más tiempo, así que dale al play y disfruta de una sesión de temazos.

Viernes 17 de julio

Danna Paola, Sebastián Yatra - No Bailes Sola. Se acabó la espera. Una de las colaboraciones más inesperadas (y a la vez esperadas) del año ya está aquí. Danna y Sebastián se alían en un tema de ritmos urbanos que hablan de esa historia protagonizada por un amor imposible. "¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otro que no te sabe querer", dicen algunos de sus versos. Para ver su videoclip tendremos que esperar unos días.

Ellie Goulding, serpentwithfeet - Start. El nuevo disco de la cantante ya está aquí, y en LOS40 no ha pasado desapercibido. Hemos preparado un especial para repasar este nuevo y esperado trabajo de Goulding, con el que nos ha regalado un nuevo repertorio de lo más variopinto. Entre sus nuevas canciones está Start, en la que podemos escuchar a una Ellie arriesgada y revolucionaria en su sonido.

DJ Khaled, Drake - POPSTAR. Otro que ha lanzado es el productor y DJ Khaled, y sus dos colaboraciones con Drake son algunos de los temas a destacar. Una de ellas es POPSTAR, en la que el rapero describe cómo se vive siendo una súper estrella. Eso sí, siempre con los ritmos del hip-hop que le caracterizan.

TINI, Khea - Ella Dice. Ambos artistas se unen en un tema que combina el pop y los ritmos del reggaeton más urbano. En este tema se pueden escuchar referencias a otras canciones de Tini, como Fresa, Princesa y 22. Khea y la argentna crean una historia en la que ya no están juntos y, es más, él ha empezado a salir con otra chica. Pero ella le deja claro que su nueva relación no se compara a la que tuvieron en un pasado. Khea lo admite.

Piso 21, Feid - Querida. "Querida es una canción que hace tiempo nos debíamos con Feid", explican los colombianos en una entrevista con LOS40. Un tema que sirve de carta de presentación para su próximo disco. Y a juzgar por los ritmos que protagonizan esta colaboración, no cabe duda de que los sonidos urbanos y pegadizos no faltarán en este nuevo proyecto.

Jowell & Randy, J Balvin - Anaranjado. Otros de los que han decidido inundar nuestro fin de semana con puro reggaeton son Jowell & Randy y J Balvin. Anaranjado habla de esa chica que ha conquistado el corazón de nuestros protagonistas y a la que intentan seducir. Lo curioso es que la palabra Anaranjado solo aparece en su título.

Kygo, Tina Turner - What's Love Got To Do With It. En el viernes de novedades también hay espacio para los clásicos, aunque con un toque moderno. El DJ ha decidido publicar su nueva versión de este legendario tema de The Acid Queen, y lo ha hecho aportándole ese toque electrónico e hipnotizante que le caracteriza. No es su primera toma de contacto con la música más classic, pues ya publicó su versión de Higher Love de Whitney Houston.

Maikel Delacalle, Rafa Pabön, The Rudeboyz - Dándole. El padrino de LOS40 Urban ha vuelto a demostrar que en las Islas Canarias se cuece puro talento. Se alía con dos referentes del género urbano para regalarnos un tema de estos ritmos que entra directamente en la playlist de las canciones favoritas de su ejército de seguidores.

Otros de los que se han animado a celebrar el verano con sus nuevos hits son Lunay con su tema Relaciones, Zedd y Jasmine Thompson con Funny, Anne Marie y Doja Cat con To Be Young, La Zowi y Albany con Sugar Mami, Troye Sivan con Easy y Meghan Trainor con su tema Make You Dance, que forma parte de la versión deluxe del álbum Treat Myself.