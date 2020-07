Lunay estrena ‘Relaciones’: mira el vídeo y la letra

Oh-oh-eh

Lu-Lu

Ven, hagamos un trato (Hagamo' un trato)

Quiero tener un amor sin contrato

Yo no quiero una relación (No-oh)

Solo quiero tener relacione' (Lu-Lunay)

Baby, a mí no me hables de amo-uor-uor

Conoce' bien mis intencione' (Yeah)

Yo no quiero una relación

Solo quiero tener relacione' (Tener relacione')

Baby, a mí no me hables de amo-uor-uor (No, no)

Conoce' bien mis intencione'

Lu-Lu

Tú sabe' bien que no quiero nada serio (Nada serio)

Que yo te hablé claro, te dije que yo estaba a criterio (No)

Y ahora con tu piquete abusa' (Eh-eh)

Los pantie' del color de la blusa

Me tiene' dando vuelta' flow ruleta rusa

Cuando tú quieras me usas (Eh)

Pero no se vale amar (No, no)

Tranquila (-quila)

Quítate la ropa, disfrútate la noche y vacila (-cila)

Que tú y yo somos uno por hoy

Pero no te ilusiones[Coro]

Yo no quiero una relación (Lu-Lunay)

Solo quiero tener relacione'

Baby, a mí no me hables de amo-uor-uor

Conoce' bien mis intencione' (Yeah)

Yo no quiero una relación

Solo quiero tener relacione' (Tener relacione')

Baby, a mí no me hables de amo-uor-uor (No, no)

Conoce' bien mis intencione'

Lu, Lu-Lu (Ey)

Relacione' (Ey) en to'a las pose' (Eh)

Sin intencione', de la cama pa'l closet

En tu piel yo me pierdo como submarino

Te bautizo ese booty, te lo apadrino (Yeah)

Y cuando tú quiera' llegamo' a la intimida' (Ah)

Te regalo lo' polvo' como en Navida' (Ah)

Y no me hable' de amor porque eso ya pasó de moda (Moda)

Sangre nueva, pero en tu cuerpo veterano flow Yoda

Como espagueti nos comemo'

Encima de la cama te doy pesti

Ella está en su prime, ya pasó lo' twenty

Y yo burla'o haciendo ticket como Rihanna con la panty

No le baje', no, baby, vamono'

Como en aquello' tiempo que bellaqueabamo' (Uh-uh)

Ni borrándote la memoria tú te olvida'

De cuando hacíamo' cosita' indebida'

Y ahora con tu piquete abusa'

Los pantie' del color de la blusa

Me tiene' dando vuelta' flow ruleta rusa

Cuando tú quiera' me usa' (Oh-oh)

Te monto lo' chavo en la medusa[Coro]

Yo no quiero una relación

Solo quiero tener relacione'

Baby, a mí no me hables de amo-uor-uor

Conoce' bien mis intencione' (Yeah)

Yo no quiero una relación

Solo quiero tener relacione' (Tener relacione')

Baby, a mí no me hables de amo-uor-uor (No, no)

Conoce' bien mis intencione'

Prr

Lo' Marciano'

Lu-Lu

Lo'-Lo' Marciano'

Lunay

Chris Jeday

Gaby Music

Dímelo, Nino

Lu-Lu (Yeah)

Lu-Lu (Eh)

Lu-Lu

Cómo tu quieras me usas

Pero no se vale amar