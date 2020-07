Natti Natasha y Zion & Lennox lanzan ‘Te Mueves’: mira el vídeo y la letra

Este romance entre tú y yo no lo supera nadie

Sin dar mucho detalle, cómo lo muevo te encanta

Ya se ha aleja'o, pero no has podido

No comerme te pone intranquilo

Adicto a mis gemidos

Y vives in your lie, yeah (Yeah, yeah)

[Coro: Zion, Zion & Natti Natasha]

Cuando te mueves (Duro)

Te mueves, te mueves

Te mueves, te mueve' así (Así; Z-Diddy), así (Así)

Cuando te mueves (Duro)

Te mueves, te mueves

Te mueves, te mueve' así, así

Tírame lo' cambio' pa' que vea' cómo acelero

Aunque sea' chofer, lo de nosotro' e' pasajero

A perderlo todo estás dispuesto

Por lo que veo compite' por este trofeo (Ja)

Pa' ver si me gana (-na), y prende en llama' (Wuh)

La malda' que vive dentro de esta dama

Démosle al chance, que la noche se acaba

Si vemo' a dance seguimo' hasta mañana, papi

Yo no-Yo no vo'a quitarme, so má' vale que

La otra' que se guarden, que aquí no ha compe (No)

Callá' pero siempre ready

Yo me luzco si me dice "baby"

Cuando te mueves (Duro)

Te mueves, te mueves

Te mueves, te mueve' así, así (Así)

Cuando te mueves (Mueves; duro)

Te mueves, te mueves

Te mueves, te mueve' así, así (Así)

Ay, mami (Mamacita)

Tú me tiene' en un trance

Cuando baila' tú me sacas de balance (Su, su)

To' el mundo se pregunta qué diablo' te pasa (Su)

Y yo le' digo que tú viene' de la NASA (Yeah, yeah, yeah)

Ta trajeron del espacio (Su)

Una matadora cuando mata del espacio (Su)

Moviendo ese material, criminal (Yeah, yeah)

Pónsela, DJ, que ella no va a parar (Su), no

Lindo cuerpo y sexy carita

Con el pelo corto te parece' a Dua Lipa (Yeah, yeah, yeah)

E' inevitable ver cómo me calienta, señorita (Rra, rra)

Cuando te mueves (Duro)

Te mueves, te mueves

Te mueves, te mueve' así (Ay), así

Cuando te mueves (Duro)

Te mueves, te mueves

Te mueves, te mueve' así (Mamacita), así (Z-Diddy; señorita)

Tú tienes un truquito, baby, cuando te meneas (Yeah)

Si te viene' pa' la orilla sube la marea

No, no, no, gyal

Tú ere' una matadora en to'a la' pose'

Bebé, tú te ve' (Su, su)

Como nadie na' má' se ve (Su, su)

Bajando agresiva hasta el suelo

Agarrando vuelo (Zion, baby; Zion, baby)

Natural te vi bailando así

Nadie lo hace como tú, mami

Nadie lo hace como tú, mami

Nadie lo hace como tú, yeah-eh

Natti Nat

Zion, baby, yeah

La Z y la L

And Lennox (Ay)

Lennox

Tainy (Ah)

Zumba (Duro)

El Sistema (Eh-eh)

Yes, mami (You know)

Mamacita

Baby Records (Eh)

La Z y la L

Icon

You already know

Eh-eh, yeah-eh

Así

Oh-oh, oh-oh

Yeah-yeah, uh-uh, uh

Drop it

Así