Sebastián Yatra comparte una foto desnudo: “Alguien me hackeo el teléfono”

Sebastián Yatra acaba de lanzar uno de los temas más esperados del año junto a Danna Paola: No bailes sola. El cantante colombiano y la mexicana han sorprendido a sus millones de seguidores y seguidoras con un tema romántico lleno de ritmo que no podrás quitarte de la cabeza. De hecho, aunque todavía no han estrenado videoclip, solo el audio en Youtube suma más de seis millones de reproducciones en tres días. ¡Nada mal!

Pero Yatra no solo ha dado que hablar por este single este fin de semana, también lo ha hecho por la última foto que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde suma 23 millones de seguidores y seguidoras. Vamos, una barbaridad.

El joven ha sorprendido con una foto donde aparece totalmente desnudo frente al espejo. Eso sí, el encuadre está perfectamente escogido para que no se vean las intimidades del intérprete de Locura. Junto a la foto, Sebastián ha compartido una frase del tema No bailes sola:

“Que tengo que hacer pa que te vuelvas mi mujer”, ha escrito Yatra junto a la imagen. Pero no solo eso, el cantante ha añadido las siguientes palabras: “alguien me hackeo el teléfono”.

Por supuesto, se puede leer todo tipo de comentarios en el post. ¡Y es que Yatra ha revolucionado a sus fans con este tema! Estos son solo algunos de los comentarios:

“Yo pido por un espejo más largo… si o no bebes?”

“Tengo que entrenarte un poquito los hombres bro”

“Subiendo la promo de nivel”

De hecho, hasta un seguidor le ha preguntado en inglés cuándo se va a abrir un perfil en Only Fans, la aplicación de moda para adultos. ¿Y qué ha contestado él? Lo siguiente: “El resto de la foto es solo para fans, bro… Link en mi historias”. ¿Lo mejor de todo? Que realmente el link lleva al enlace de la canción de No bailes sola. Vamos, una muy buena promoción.

No hay duda de que Yatra se encuentra en plena forma y que ha querido compartir con sus millones de seguidores y seguidoras el buen cuerpo tiene. ¡Y no nos extraña!