La declaración de amor que Dabiz Muñoz le ha hecho a Cristina Pedroche en Instagram

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz no esconden su amor. El reputado chef y la presentadora de Atresmedia se quieren tanto que no dejan de decirse lo que sienten el uno por el otro y viceversa.

Suelen ser comentarios sueltos o alguna que otra mirada cómplice cuando aparecen juntos en alguna historia de Instagram. Este fin de semana, sin embargo, Dabiz Muñoz se ha puesto más romántico de lo normal y ha colgado en su cuenta oficial de la red social más posturera una declaración de amor dedicada a su mujer.

"Amistad y amor. Mucha amistad y mucho amor. Muchas risas. Equipo XO", ha escrito el cocinero en un post en el que aparecen los dos sacando la lengua. "A tu lado me como el puto mundo, de la mano, fuertemente, muy fuerte. Máxima compenetración".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo) el 19 Jul, 2020 a las 5:57 PDT

"Next? No hay límites, yo no los veo. Gracias eternas Chica Rubi", concluye Dabiz en esta improvisada carta de amor que ya suma cerca de 50.000 likes en Instagram.