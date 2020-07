Morat ya se encuentra en el estudio: “Música nueva en proceso”

Aunque parezca mentira, ¡ya han pasado dos añitos desde que los chicos de Morat lanzasen su segundo álbum de estudio Balas Perdidas. Si tenemos en cuenta que el primer disco, Sobre el amor y sus efectos secundarios, lo sacaron en 2016… hacemos cuentas y este 2020 tocaría nuevo álbum.

Los colombianos no han dejado de trabajar en ningún momento y solo en este 2020 han sacado cuatro temazos: No termino, Nunca te olvidé, Bajo la mesa y La Bella y la Bestia. ¡Pues bien! Parece que esto no es suficiente y Juan, Simón, Martín e Isaza ya están de vuelta en el estudio.

“Música en proceso”, ha escrito la banda junto al post donde aparecen los distintos miembros trabajando en nuevas canciones. De hecho, el grupo no ha escondido en ningún momento el hecho de que está trabajando en un nuevo álbum.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morat (@morat) el 19 Jul, 2020 a las 2:43 PDT

De hecho, en una de las últimas entrevistas que dieron para LOS40, el grupo aseguró que durante los días que se quedaron confinados en Colombia tras llegar de España aprovecharon para trabajar: “Cuando llegamos de España nos encerramos los cuatro en un estudio. Fueron 15 días de estar trabajando en música. Estuvimos y salieron cosas muy chulas”.

Parece que los chicos están ultimando los detalles de este tercer disco y que muy pronto podremos escucharlo. ¿Estarán todos los éxitos que han sacado durante estos dos años en él o apostarán por un conjunto integro de nuevas canciones?

Además, este verano los chicos iban a estar de gira por todo nuestro país. Por desgracia, debido a la crisis del coronavirus, los chicos han tenido que posponer sus conciertos. Eso sí, ¡por fin tienen las fechas! ¿Lo malo? Que hay que esperar hasta 2021. ¿Habrán sacado para esas fechas nuevo disco?

De este modo, los chicos empezarán su gira española en Chiclana el 10 de agosto y terminarán en Bilbao el 19 de septiembre.