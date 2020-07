‘High Hopes’ de Panic! At The Disco sigue rompiendo récords después de dos años

Parece ayer cuando la banda estadounidense Panic! At The Disco sacó su canción High Hopes en el verano de 2018. Desde el momento en que salió supimos que sería un éxito, pero no sabíamos que duraría tanto.

Según Nielsen, un programa informático que graba datos de las ventas de sencillos y álbumes en EEUU y Canadá, es el número uno en la lista de Billboard Hot Rock Songs. No salió de la lista hasta 76 semanas después. Fue otra banda, Twenty One Pilots, quienes los destronaron en abril con su single Level Of Concern.

Hablemos de números, ¿qué récord ha roto la banda para situarse en esta posición? Panic! At The Disco ha conseguido llegar a 750 millones de personas y la canción se ha reproducido 217 millones de veces. El tema que más cerca ha estado de llegar estos números ha sido Dont Stop Believen’ de Journey. Esta banda de rock obtuvo 431 millones de personas alcanzadas y 73 millones de reproducciones.

Pero esto no nos pilla por sorpresa, su popularidad ha ido creciendo a lo largo de estos dos años. Fue certificado de platino cuatro veces nada más salir y ahora está a punto de superar las 500 visualizaciones en Youtube. Además de posicionarse en el Top diez de las canciones más escuchadas en 2020. ¡Unos datos que son una locura!

¿Ha sido tanta la fama en España? En 2019 High Hopes se situaba en LOS40 en el N1 durante dos semanas consecutivas. Estuvieron liderando el chart de 20 de abril al 11 de mayo. Además, era el primer single en la historia de Panic! At The Disco, este grupo de Las Vegas, en entrar en la lista así que, ¡nada mal!