T.O.P de BIGBANG se mete en la piel de las chicas de BLACKPINK

No hay nadie que pueda resistirse a los ritmos de How You Like That, el último sencillo de BLACKPINK. Y es que no solo su ejército de seguidores ha demostrado que este hit de sus artistas favoritas se ha convertido en su banda sonora diaria, pues otros referentes de la industria también han caído rendidos ante sus sonidos.

Este es el caso de T.O.P, integrante de la exitosa y veterana banda BIGBANG. El cantante compartió hace unas horas un vídeo en el que su rostro aparece en los de las integrantes de la girlband en las escenas del videoclip de How You Like That. De este modo, el surcoreano "se cuela" en el que es uno de los éxitos más recientes de las chicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de T.O.P (@choi_seung_hyun_tttop) el 20 Jul, 2020 a las 12:31 PDT

Como era de esperar, la publicación de este vídeo ha revolucionado las redes sociales. Tanto es así que ha obtenido más de 3 millones de visualizaciones y 97.000 "likes" en tan solo unas horas. ¡Menudo éxito!

Y que las chicas de BLACKPINK no son las únicas que viven una de sus etapas profesionales más emocionantes. Según Soompi, nuestro protagonista acaba de renovar su contrato con la agencia YG Entertainment para seguir regalando hits en BIGBANG. G-Dragon, Taeyang y Daesung son otros de los integrantes que seguirán acompañando en esta aventura.

La canción y el videoclip de How You Like That vio la luz el pasado 26 de junio. Desde entonces ha sumado un total de 320 millones de reproducciones. Una cifra que no sorprende, en absoluto, a sus seguidores, pues no es la primera vez (ni tampoco será la última) que sus artistas favoritas baten récords con las visualizaciones de sus videoclips.

Sea como sea, este sencillo adelanta los sonidos de un álbum que verá la luz en septiembre. Y, a juzgar por el éxito de la canción, no cabe duda de que dará de qué hablar en las listas de éxitos.