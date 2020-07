Amaia Montero pide sentido común ante los rebrotes con una mascarilla muy peculiar

Amaia Montero se ha cansado de irresponsables y cafres que no hacen caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La artista ha querido aprovechar su presencia en redes sociales para denunciar los comportamientos egoístas y recordar a quienes han sido golpeados por la pandemia del coronavirus.

"TODO ES POCO", reza su publicación de Instagram. En ella, vemos a una Amaia con el pelo recogido en una coleta y la cara tapada casi en su totalidad por una máscara antigas buconasal de doble válvula, dejando solo al descubierto los ojos y la frente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial) el 21 Jul, 2020 a las 3:16 PDT

La vasca ha compartido una serie de hashtags entre los que se puede leer: "Yo no olvido a los muertos ni a sus familiares"; "Yo no olvido a toda la gente que lo ha superado pero que solo ellos saben lo que han sufrido"; "Visto lo visto, me dan mucho más miedo las personas carentes de sentido común, solidaridad y empatía que el propio p**o bicho"; "Si quieres jugar con tu vida adelante pero no juegues con la vida de los demás".

Este mensaje ha sido muy aplaudido por sus seguidores. "Grande Amaia! Tienes toda la razón del mundo", le ha dicho un usuario. Sin embargo, uno le ha indicado la importancia de utilizar una mascarilla adecuada: "La idea de la foto está genial y la intención es lo que cuenta, pero please vamos a usar mascarillas que además de protegernos a nosotros protejan a los demás".