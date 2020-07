El precioso mensaje de Sara Carbonero a su hermana pequeña: “La vida nos hizo invertir los papeles”

Aunque Sara Carbonero sea uno de los rostros más famosos de nuestro país, lo cierto es que la presentadora siempre ha mantenido su vida privada en la intimidad. De hecho, poco sabemos sobre la familia de ella, más allá de su pareja, Iker Casillas, y sus hijos.

Ahora, con motivo del 32 cumpleaños de su hermana pequeña Irene, la periodista ha querido aprovechar para compartir una imagen de ella. En la foto, aparece la joven con un gorro y una bufanda que le tapan la cara. Solo se pueden ver sus ojos y parte de su nariz. Y no es nada extraño que Sara haya escogido esta imagen para felicitarla ya que le ha costado encontrar una porque “nunca quiere salir en ellas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 21 Jul, 2020 a las 6:52 PDT

Sara ha abierto su corazón con sus casi tres millones de seguidores y seguidoras de Instagram en el emotivo texto que le ha dedicado. “La vida nos hizo invertir los papeles y que tuvieras que cuidarme tú a mí, a nosotros, siendo la hermana pequeña. Una prueba que no te tocaba vivir pero que te ha hecho todavía más grande.”, empieza escribiendo Sara, haciendo referencia a los duros momentos en los que tuvo que hacer frente a un cáncer.

La presentadora continúa hablando de que este año han vivido todo tipo de experiencias y que Irene siempre ha mantenido la sonrisa en la cara con “esos ojos que brillan más que ningunos y ríen, aunque por dentro estés rota”.

Sara continúa agradeciéndole a su hermana todo lo que ha hecho por ella en los últimos meses, estando a su lado cuando más lo necesitaba:

“Aunque tendría que ser yo la que te protegiera y velara por ti, ha sido todo lo contrario. Nunca te has quejado de nada, siempre al pie del cañón con una palabra positiva y un buen gesto, aun cuando la espalda se resentía de las noches de sofá en el hospital, o cuando el mismo día que empezabas un nuevo trabajo llena de ilusión, me operaron y tuviste que cambiar tus planes”.

Sara asegura que sin ella no podría haber hecho frente a la enfermedad: “Ahora, desde la calma y la perspectiva que nos ha dado el tiempo, podemos decir que lo logramos juntas, porque sin ti no habría podido”.

Para terminar, Sara no duda en felicitar a su hermana y le pide perdón por haber subido una imagen a su cuenta: “Sé que estas cosas no te gustan, pero déjame presumir un poquito de hermana y de tía”.

Además, Sara le dedica el estribillo de una de las canciones más bonitas que el cine nos ha regalado en los últimos años, This Is Me de El gran Showman: “I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me”.