Las protas de ‘Por H o por B’: “El postureo está por todos lados”

Está claro que con el auge de las plataformas algunas historias pueden cobrar vida de nuevo. En los últimos años ha pasado con varias producciones, como La Casa de Papel, Vis a vis o Velvet. Ahora es HBO la que ha querido que Pipas (2013), un corto de tres minutos que estuvo nominado a los Goya, se convierta en serie de televisión para contar en profundidad la historia de Hache y Belén, dos chonis de Parla cuyas vidas cambian al llegar al barrio más hipster de Madrid.

Sobre todo el universo de Por H o por B (XHOXB) hablamos con sus protagonistas: Marta Martín y Saida Benzal.

¿Qué pensasteis cuando os dijeron que HBO iba a hacer una serie de vuestro corto?

Marta: Pensar en ese mismo momento no sé lo que pensé, pero sí que dije: ‘¿cómo un corto de 3 minutos ha podido llegar tan lejos?’ La idea original fue hacer un corto y que un corto se haga serie es una cosa muy grande, y más si es para HBO. Me pilló en el supermercado y me puse como una loca a gritar y a llorar.

Saida: Fue algo muy impactante y totalmente inesperado. La meta de un actor puede ser hacer una serie en una plataforma de calidad como es HBO.

Brays Efe en la nueva serie de HBO / HBO España

¿Impone ser la protagonista de una serie de HBO?

M: Todavía no he querido ni pensarlo porque me entra ansiedad.

S: Claro, HBO es una plataforma de mucho reconocimiento y tiene las series de mayor calidad y prestigio.

¿Qué referencias teníais para crear estos dos personajes tan peculiares?

M: Yo soy de Fuenlabrada y en toda la zona sur, no solo en Parla, lo choni se ve. Fue un poco mirar al pasado, porque yo hace diez años también era bastante choni. Recordaba cuando me iba al parque con mis amigos y me tiraba horas sin hacer nada y comiendo pipas. Las conversaciones, la manera de actuar….esa esencia no se pierde y para hacer XHOXB solo tuve que mirar al pasado y recordar.

S: No me baso en referencias directas para inspirarme. Sí es cierto que hago un trabajo de investigación para ver cómo son las chicas del extrarradio, pero vengo de Elche (Alicante) y cuando era una adolescente vivía mucho lo que vive mi personaje en la serie.

En 'XHXB' estalla la guerra entre chonis y hipsters. ¿Creéis que sigue habiendo actualmente esa especie de “competencia” entre tribus sociales?

M: Yo creo que sí. Se miran raro y ese critiqueo no se pierde.

S: Hay mucho clasismo. Cuando llegas y eres diferente buscas una aceptación. Socialmente es algo con lo que hemos vivido siempre. Te estudian para ver si encajas o no. La serie es ficción y lo hace desde la comedia, pero sí creo que las tribus sociales siguen existiendo y que, lleguemos donde lleguemos, siempre tenemos que pasar unos filtros de aceptación.

La serie también hace una lectura muy natural del postureo.

M: El postureo lo tenemos en todos lados. La gente sube cosas a las redes sociales para que veas lo bien que está y a lo mejor por dentro está en la mierda. Y en las calles pasa lo mismo.

S: XHOXB es una comedia, pero es una comedia costumbrista. Nuestras conversaciones son absolutamente naturales y precisamente lo que les humaniza es ver esa verdad absoluta que tienen ellas cuando se encuentran con estos conflictos como el postureo, las apariencias. La serie hace una crítica desde el cariño. El postureo ahora se hace en todos los ámbitos. Se tapan las inseguridades que tenemos y de lo que habla Por H o por B es que estos dos personajes son tan reales y auténticos que no tienen prejuicios.

La primera temporada de 'Por H o por B' ya está disponible en HBO / HBO España

Malasaña es una localidad clave en la serie. ¿Cómo describiríais su universo?

M: Como lo describe la directora en la serie: mucho circo, mucho colorido y mucho ruido. A Malasaña he ido bastante poco, solo los meses de rodaje, y lo que vivi los meses de rodaje era eso, mucha gente diferente mezclada entre sí, mucho ruido y muchos colores.

S: Malasaña es un sitio con mucha vida y en constante cambio. Hay gente de todas partes del mundo y eso hace que sea un enriquecimiento cultural.

¿Habrá segunda temporada de 'Por H o por B'?

M: La serie tiene final abierto. No tenemos ni idea de si habrá segunda temporada, pero el final abierto, por si acaso, está.