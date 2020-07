Britney Spears dice adiós al maquillaje

Videoclips, portadas de discos, sesiones de fotos, promoción en televisión, radios, portadas de revistas, conciertos... Britney Spears puede ser la persona que más sesiones de maquillaje y peluquería 'padeciera' a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pero tras toda una carrera la princesa del pop quiere decir adiós al maquillaje.

La cantante siempre intentaba realzar el tono oscuro de su piel además de utilizar mucho brillo de labios y diferentes peinados hasta que decidió cortar por lo sano en una de sus mayores crisis personales. Tiempos que han quedado muy atrás y que Britney no echa de menos.

"¿Quién lo iba a pensar? Después de todo este tiempo en mi vida estoy aprendiendo que no maquillarse es simplemente lo mejor... quiero decir... un poco de maquillaje es divertido pero después de pasar horas y horas en sillas donde me maquillaban y peinaban para parecer perfecta creo que el look natural es lo mejor... Te hace parecer muuuuucho más joven y mucho mejor 🌸✨💋 PD: Sí, ya sé que llevo rímel en estas fotos 😉 !!!!" explica la cantante en su perfil oficial de Instagram.

Britney Spears ha publicado varias fotografías de este look a cara lavada y natural para que sus seguidores interactúen con ella y le dejen su feedback que, en su amplia mayoría, son positivos. Si antes disfrutaba de sus looks, ahora la cantante estadounidense forma parte de la lista de artistas que han dicho adiós al maquillaje como, por ejemplo, Alicia Keys.

Mientras ella intenta liberarse de los cánones estéticos, sus seguidores siguen intentando liberarla de la tutela legal de su padre. Una megaestrella de corte mundial no podía decidir qué hacer con su dinero o con su carrera sin que James Spears lo aprobara. En los últimos meses se ha reanudado la polémica tras no poder seguir su padre con la tutela. Algunos medios de comunicación creen que la tutela finalmente recaerá sobre la madre de Britney pero tras 12 años sin poder decidir sobre su vida la sentencia podría ser más sorprendente de lo que esperamos.