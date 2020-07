Las palabras de Paz Padilla a su hija, tras la muerte de su marido: “Podías haber huido como hicieron otros”

Paz Padilla está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, tras el fallecimiento de Antonio Juan Vidal, su marido.

La presentadora está agradeciendo todas las muestras de cariño de la gente, pero en especial de sus más allegados, entre los que está su hija Anna.

La joven influencer ha publicado una imagen junto a Vidal - que ejerció de padre con ella- en la que escribe: "Me gustaba la familia que formábamos. Nunca podré agradecerte todo lo que me has enseñado. Sé que nos seguirás cuidando como siempre hacías. Avanza, te quiero".

A la que Paz Padilla ha respondido con unas emotivas palabras llenas de sinceridad y admiración hacia su hija: "'La persona más fuerte que conozco con lo pequeñita que todavía eres, enfrentarte a la muerte sin miedo. No le soltaste la mano, estuviste a los pies de su cama, le diste tanto amor", le agradece.

Para añadir también lo duro que ha sido esta última etapa: "Podías haber huido como hicieron otros (por cobardía), pero tú amor hacia él, tu amor hacia mí, ha sido tanto... que amortigua un poco mi dolor y me calma, porque se que harás por mi lo mismo que hicimos por él, acompañarle hasta su último aliento con una sonrisa, deseándole el mejor de los viajes y diciéndole gracias por ser el padre que me hubiera gustado tener".

Y acaba exclamando: "¡Mi guerrera de la vida! Te quiero Anna y sabes que Antonio te protegerá y nos mandará un regalo,lo volveremos a ver en el Valhalla. ¡Gracias!''.