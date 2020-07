Encuentran a la doble de Gwyneth Paltrow (sin buscar demasiado)

Son muchas las ocasiones en las que personas de todo tipo y condición han adquirido cierta relevancia por su increíble parecido a estrellas de todo el mundo. Ser doble de un famoso a veces es un trabajo duro pero no para la protagonista de nuestra historia que es lo más parecido a Gwyneth Paltrow que hemos visto nunca.

Para encontrarla nadie ha tenido que rastrear la web demasiado. Sólo ha hecho falta echar un vistazo a una de las últimas publicaciones de la actriz en su perfil oficial de Instagram. Son como dos gotas de agua y tiene su lógica. Porque estamos hablando de Apple Martin, la hija de la intérprete y Chris Martin.

Gwyneth Paltrow tiene una enorme legión de seguidores ganada a base de actividad en sus redes. Unos posts que en raras ocasiones incluyen a su familia, quizá por respeto a su privacidad o quizá por acuerdo entre los dos padres. Pero cuando la actriz californiana se lía la manta a la cabeza nos deja instantáneas tan virales como esta...

Ver esta publicación en Instagram Summer with my 🍎 Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 18 Jul, 2020 a las 9:12 PDT

Gwyneth y Apple son gemelas. Una más joven que la otra, obviamente, pero su parecido físico es alucinante. Está claro que genéticamente la hija mayor de la familia ha heredado la belleza de su madre. Y hace algo más de un año descubrimos que también el sentido del humor de su padre tras publicar otra foto en familia: "Mamá, ya hemos discutido esto. No puedes publicar fotos mías sin mi consentimiento".

"Summer with my 🍎" bromeaba la intérprete utilizando el emoticono de la manzana para referirse a su pequeña. No cabe duda de que las dos mujeres están en sintonía y disfrutando de su compañía mutuamente. Y todxs sus seguidores también están disfrutando de su tremendo parecido"

ellemacphersonofficial: Gemelas ❤️❤️

katehudson Bellezas☀️💕

drnigmatalib: Gemeleando... la manzana no ha caido muy lejos del árbol... bonita foto ❤️

rachelzoe: oh dios mio, hermosas gemelas ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

erinfoster: Gemelas totales