Dua Lipa, The Weeknd y DVicio quieren meter nuevos temas en la lista

Dua Lipa tiene actualmente dos temas en lista (Don’t start now y Physical) y con ambos ha sido número uno. Este sábado puede hacer triplete, ya que parte candidata con un tercero: Break my heart. Y no es de extrañar que su presencia en el chart más importante de España sea profusa: nadie puede dudar de que es la artista femenina más grande del momento.

Siguiendo la tendencia actual, Break my heart basa parte de su melodía en los arreglos de Need you tonight, el éxito de 1987 del grupo australiano INXS. Pasado y presente se dan la mano reforzando el sonido del nuevo álbum de Dua, que contiene constantes guiños a la música ochentera y es a la vez muy moderno. Si quieres que la británica de origen kosovar sitúe este nuevo single en la lista, debes apoyarla con el HT #MiVoto40DuaLipa.

También ha sido número uno The Weeknd con Blinding lights y también se postula con otra canción: In your eyes. Y para terminar con las coincidencias, el canadiense, como Dua Lipa, le ha dado a su nuevo disco un baño de sonido ochentero, actualizándolo, eso sí, y logrando como resultado un efecto de vanguardia.

Incluido en su álbum After hours, In your eyes ha sido ya top 20 en Estados Unidos y Reino Unido. Cuenta entre su equipo de compositores con Max Martin, el productor sueco que es una máquina de facturar éxitos desde la década de los noventa. Para que In your eyes ingrese en el ránking, con la posibilidad de brindarle un doblete a su intérprete, has de darle luz verde en Twitter con el HT #MiVoto40TheWeeknd.

Cerrando la terna de candidatos de esta semana, música nacional: DVicio, que están viviendo un 2020 de lo más productivo —fueron número uno en abril con Dosis—, pueden entrar ahora con Capítulos. Es la canción con la que nos sorprendieron en plena cuarentena. Como dijo Andrés Ceballos, cantante del grupo, durante una entrevista en LOS40 Global Show, “se necesita mas música que nunca para salir de todo esto”.

El vídeo, por tanto, está grabado en sus casas, por separado. La canción está incluida en Impulso, el nuevo álbum de la banda madrileña, cuya gira de presentación, como es lógico, se vio afectada por la pandemia, pero que van a retomar con varios conciertos a partir de octubre en varias ciudades españolas. Su salvoconducto para entrar en la lista es el HT #MiVoto40DVicio.

¡Suerte a todos!