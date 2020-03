Parece que Demi Lovato ha encontrado el amor en tiempos de crisis

Las últimas noticias que teníamos del estado sentimental de Demi Lovato es que estaba comenzando una relación con el modelo Austin Wilson, el pasado noviembre. Pero parece que aquella historia no cuajó y la cantante podría haber encontrado un nuevo amor con el que está compartiendo estos tiempos de crisis.

Al parecer Demi está pasando la cuarentena con Max Ehrich, un actor de 28 años al que hemos visto en Young and the Restless y 100 cosas que hacer antes de ir al instituto. Ya les hemos podido ver pasear por la calle o ir a comprar juntos. Eso sí, guardando todas las precauciones posibles, guantes y mascarilla que, aunque no está demostrado que protejan de nada, siguen siendo un complemento para muchos de los que salen a la calle estos días.

A principios de semana, el actor publicó unas imágenes suyas, en stories, jugueteando con los perros de Demi Lovato. Eso despertó las alarmas de los medios que se pusieron tras la pista. Y las redes sociales contienen muchas.

Max publicó una foto sin camiseta que no era un selfie junto a la que escribió: “Cuando te das cuenta de que deberías haber metido en la maleta más cosas para tu alojamiento de cuarentena. Que tengáis un bendito lunes lleno de salud, felicidad, seguridad, alegría, amor y risas”.

Demi no dudó en añadir un comentario a ese post: “Bien por mí…”. ¿A alguien le queda alguna mínimo duda de que estos dos han comenzado una relación?

Por si a alguno le quedase alguna duda, no hay más que ver la imagen de la cantante cuando era una niña que reposteó el actor añadiendo un “mi corazón”. Y, de hecho, ya han hecho más de un live juntos.

Aquí se está cociendo algo y esperemos que Demi, en esta ocasión, tenga más suerte y obtenga algo de estabilidad emocional. De momento, puede compartir música con su nuevo chico que ha demostrado que con piano y voz se defiende bastante bien.

Estar encerrado en casa las 24 horas al día con la misma persona es, sin duda, una prueba de fuego para su relación.