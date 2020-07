El misterio tras el anillo de compromiso de Demi Lovato que ha acaparado todas las miradas

Hoy es un día de felicidad para Demi Lovato porque, tal y como ella misma ha confirmado, ¡se casa! Fue en plena cuarentena cuando conocíamos la noticia del su nuevo noviazgo con el actor Max Ehrich, una relación que llena desde entonces a la cantante y actriz de felicidad, tal y como han demostrado ambos en sus redes sociales.

Ha sido a través de una intensa y bonita declaración de amor acompañando unas románticas fotografías en la playa como la ex chica Disney daba la noticia de su futuro compromiso. Unas palabras llenas de gratitud en las que destacaba el amor incondicional de Max Ehrich. Sin embargo, más allá de la alegría que ha generado la noticia entre sus fans (además de algún sentimiento de incredulidad entre los millennials ante la realidad de cómo pasa el tiempo) todos ellos se han fijado en la misma cosa: el anillo.

Y es que Demi Lovato tampoco ha dudado en mostrar con detalle la joya con la que ha sellado su compromiso con el actor. Un anillo del prestigioso joyero de Beverly Hills Peter Marco que cuenta, nada más y nada menos que, con diamantes de 25 quilates montados sobre una pieza de platino. Esto, ¿qué quiere decir? Que se trata de un anillo valorado en cientos de miles de euros. ¡Casi nada!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Peter Marco (@petermarco90210) el 20 Dic, 2019 a las 1:27 PST

Pero más allá de lo referido al valor económico o a la estética de la joya que ahora luce Demi sobre su dedo, los fans no han pasado por alto un detalle de lo más llamativo y que demuestra que no se les escapa nada. Si a ti también te resulta familiar este "nuevo" accesorio de la estrella del pop es porque, probablemente, ya lo hayas visto antes y, nada más y nada menos que, ¡en uno de sus videoclips!

De hecho, el anillo con el que Demi Lovato ha pronunciado "I will" es el mismo que llevaba en el videoclip de su canción Tell Me You Love Me, lanzado en 2017 y en el cual aparece vestida de novia. Algo que ha acaparado todas las miradas.

Shook el anillo de compromiso de Demi Lovato es el mismo de el vídeo de Tell Me You Love Me 😳 pic.twitter.com/63XUABfloF — 𝐵𝓇𝓎𝒶𝓃 𝑀𝓉𝓏 🌼 (@Ddmartinez66) July 23, 2020

La extraña similitud entre el anillo de compromiso de Demi Lovato y Max Ehrich, con el anillo de Demi en el videoclip de Tell Me You Love Me. ¿Es el mismo? 👰💍 pic.twitter.com/JE6GVgJ6cZ — Demi Lovato Spain (@ddlovatoSpain) July 23, 2020

Por si quieres comprobarlo con tus propios ojos, te dejamos por aquí el vídeo de Tell Me You Love Me.

¡Enhorabuena a Demi Lovato por su compromiso!