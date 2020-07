Soraya se rapa al cero para combatir el calor (¡y está increíble!)

Soraya lleva más de quince años haciéndonos vibrar, soñar y bailar con su música. La cantante extremeña, que lanzaba hace unas semanas el videoclip de Lo Bueno junto a Bombai, es una de nuestras artistas más queridas de nuestro país y también una de las más activas en redes sociales.

Desde esta pequeña ventana de conexión con los fans, Soraya comparte sus proyectos, sus historias y también su día a día. Su hija Manuela también es protagonista de muchos de esos momentos, pero esta vez ha sido su cambio de look lo que ha conquistado a los seguidores de la cantante en Instagram.

Soraya publicaba este post en vídeo en el que la vemos lucir su nuevo corte de pelo 'made in' su tierra que le sienta muy bien. En el vídeo, escuchamos a la artista decir: "Bueno pues ya veis, hacía mucho calor en Extremadura y he vuelto al rapado. Y teniendo el peluquero en casa, mi primo Antonio, pues me ha rapado al cero".

Ver esta publicación en Instagram Hacia mucho calor 🔥 Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82) el 22 Jul, 2020 a las 2:40 PDT

Su nuevo peinado ha causado sensación en las redes y ha provocado un aluvión de comentarios positivos por parte de seguidores y amigos. "¡Estás tremendamente guapa!" Le ha puesto su amiga, la solista granadina Rosa López. Por su parte, Ruth Lorenzo ha contestado con el emoji de los corazones en los ojos, así como la cantante Diana Navarro.

Sin embargo, también ha habido comentarios negativos con afán de hacer daño. "Qué peinado feo y poco femenino", escribía una usuaria con mala baba. A lo que Soraya respondía: "Nada tiene que ver con un corte femenino o no, porque la que soy femenina soy yo".

Soraya está pasando unos días en su tierra para desconectar mientras continúa con sus compromisos profesionales. La artista tiene previsto ofrecer conciertos muy pronto y presentar en directo las canciones de su nuevo disco: Luces y Sombras, al que pertenece su apuesta musical para este verano: Lo bueno.