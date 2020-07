BLACKPINK anuncia su nueva colaboración

Las chicas de BLACKPINK lo anunciaron hace unas semanas: antes de escuchar su nuevo álbum en septiembre, nos prepararían con unos lanzamientos que no dejarían a nadie indiferente. Y es que parece que las surcoreanas ya tienen sucesor para How You Like That.

La girlband ha anunciado el lanzamiento de su próximo sencillo, que verá la luz en agosto (día aún sin confirmar). Pero no solo eso, sino que además se tratará de una colaboración. Eso sí, de momento no se han animado a confirmar el nombre del/la artista que las acompañará.

Lo que sí nos han desvelado en las portada de este nuevo trabajo. En ella, nuestras protagonistas aparecen en una especie de viñeta de un cómic con unas letras retro y un estilo muy vintage. Algunas sostienen piezas de fruta mientras otras se decantan por las flores.

Sea como sea, lo nuevo de BLACKPINK no pasará desapercibido en las listas de éxitos, como ya pudimos comprobar con How You Like That. Lo lanzaron el 26 de junio de este año y, desde entonces, han acumulado más de 330 millones de reproducciones.

Pero, ¿cuáles serán los sonidos de esta nueva canción? ¿Quién será el artista que participará? Muchas preguntas sin respuestas que han inundado las redes sociales desde el anuncio de su lanzamiento. Aunque algunos usuarios ya se han atrevido a compartir sus propias teorías, y muchas de ellas las protagoniza Ariana Grande. ¿Tendremos por fin esta colaboración esperada?

Hemos de esperar que hace unos meses, las chicas de BLACKPINK visitaron el estudio del productor de la estadounidense, lo que disparó los rumores de un trabajo en conjunto. Pero todo pareció haberse pausado. Aunque ahora la veracidad de esta información ha tomado más fuerza que nunca.