Dua Lipa anuncia una sorpresa, logra un récord histórico como solista y habla de su última polémica

A pocas horas del estreno de su primera colaboración latina con J Balvin, Bad Bunny y Tainy, Dua Lipa ha dado la cara. La cantante ha hablado en sus redes sociales de un récord histórico nunca antes logrado por una mujer así como de las duras críticas recibidas por una de sus últimas publicaciones.

La cara buena de esta semana para la británica llega de la mano de Spotify, plataforma que ha confirmado que la artista es la primera mujer que consigue que cuatro de sus canciones superen los mil millones de reproducciones a nivel mundial.

"Celebremos estas pequeñas victorias. Gracias a todos los que habéis escuchado mi música. Estoy feliz de que estas canciones hayan encontrado su hogar con vosotros y me siento afortunada de incluso pensar que algunas de estas canciones forman parte de la banda sonora de vuestro día. Os quiero y me siento muy afortunada de poder hacer lo que amo cada día" explicaba Dua Lipa en su perfil oficial de Instagram.

Don't start now ha superado la barrera de los mil millones de streams que previamente superaron New rules, One Kiss e IDGAF. Y pronto podría rematar el póker con Scared to be lonely que se acerca a los 900 millones. Pero la cantante y compositora no se detiene y ha anunciado una inminente sorpresa de la que no ha dado más detalles.

"Tengo algo realmente emocionante que se estrenará muy pronto, que he mantenido como un gran secreto y que no puedeo esperar a mostraros!!!!!!" explicaba Dua Lipa en sus redes sociales. ¿Tendrá listo un nuevo álbum de estudio o habrá apostado por diversificar su negocio con ropa, maquillaje, perfumes...?

Solo tendremos que esperar unos días para salir de dudas. Lo que queda claro es que la artista británica no se detiene y no tiene miedo de afrontar las críticas. Tras una de sus últimas publicaciones, en las que aludía al derecho que los albaneses tenían en los Balcanes al ser autóctonos de la zona, le llovieron fuertes críticas y descalificaciones que llegaron incluso hasta el insulto.

Pero Dua Lipa no ha dado marcha atrás y ha explicado el significado de la polémica. "Mi post previo nunca fue hecho para incitar ningún odio. Me entristece y cabrea que mi post haya sido malinterpretado intencionadamente por algunos grupos e individuos que promueven el separatismo étnico, algo que rechazo completamente. Siempre que escribo sobre Kosovo, mi feed enloquece, incluso si es algo tan disfrutable como la música o la comida, y siempre me encuentro con una fiera resistencia a la idea de una auténtica cultura kosovar. Todos merecemos sentirnos orgullosos de nuestra etnia y nuestros orígenes. Simplemente quiero que mi país esté representado en un mapa y poder hablar con orgullo y alegría de mis raíces albanesas y del país de mi madre. Animo a todo el mundo a abrazar su legado y a aprendar y a escuchar de los demás. Paz, amor y respeto para todos. Dua".