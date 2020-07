Dua Lipa, J Balvin, Bad Bunny, Tainy y Úrsula Corberó, juntos en Un día (One Day)

La colaboración de J Balvin y Tainy en Agua dentro de la película de Bob Esponja tendrá muy pronto un segundo episodio aunque ya alejado de las aventuras de fondo de Bikini. Porque a través de la agencia de talentos Neon16 los solistas de Puerto Rico y de Medellín han reclutado ni más ni menos que a Dua Lipa y a Bud Bunny para su nueva aventura musical.

Un proyecto que lleva por título Un día (One Day) y cuyo vídeo se estrenará este mismo viernes a las 2 de la madrugada (hora peninsular española y de Baleares, una menos en Canarias). Stillz dirige el clip (que ellos han denominado película) con la participación de la española Úrsula Corberó como gran protagonista.

Esta colaboración ha sido posible gracias a la unión de Neon16 con Universal Music y su impacto en las redes sociales desde que se confirmó ha sido máximo. Todos los implicados, menos Bad Bunny (que hace un par de meses se despidió de las redes sociales), han colgado en sus perfiles oficiales de Facebook, Twitter e Instagram el adelanto de esta canción sumando millones de reproducciones e interacciones.

Durante toda la madrugada de este 22 de julio los nombres de Dua Lipa, J Balvin, Tiny y Bad Bunny han sido tendencia. La unión de talentos lo merece. Se da la circunstancia de que será la primera canción de corte latino en la que la solista británica participe.

Una colaboración de la que ya nos había dejado caer algo hace un par de meses cuando la entrevistamos durante el confinamiento por el lanzamiento de su disco Future Nostalgia: "Me encanta la música latina, me encantan los artistas latinos y yo siempre me inspiro de todos los géneros porque no hay ni uno solo que no me guste o no valore y escuche. En mi caso, quizá pronto me veáis haciendo una canción latina".

¡Y tan pronto! Queda poco para su estreno y nos morimos de ganas por escucharla.