Yakuza: Like a dragon empezará en Xbox One y PS4 y terminará en Xbox Series X y PS5

Durante la celebración de la Comic Con at Home, Sega ha desvelado una enorme cantidad de detalles sobre uno de los videojuegos más esperados de los próximos meses: Yakuza Like a Dragon. Un título que ha garantizado el servicio Smart Delivery en Xbox y la actualización de versión en PlayStation. Es decir, con la compra del juego en Xbox One o PS4 tendremos garantizada nuestra unidad en Xbox Series X y PS5 sin coste alguno.

La compañía japonesa ha lanzado además la campaña de reserva anticipada del juego. La edición Day One previamente anunciada pasará ahora a llamarse Day Ichi (“uno” en japonés) Edition, y se unirá a las ediciones Hero y Legendary Hero, que también están disponibles para su reserva anticipada en todas las plataformas digitales. Disponible por 59.99€ en formato físico y digital, incluye el conjunto de vestimentas Legends Costume Set que incorpora ocho trajes que representan a los personajes favoritos de los finas de la saga Yakuza, desde Kazuma Kiryu a Daigo Dojima. La edición física denominada Day Ichi SteelBook Edition, también incluye el conjunto Legends Costume Set y llega con una elegante caja SteelBook para tu colección.

La Hero Edition (disponible por 69.99€ en exclusiva en formato digital) incluye todas las características de la Day Ichi Edition, así como el conjunto Job Set, que añade dos nuevas profesiones jugables, el Devil Rocker que destroza guitarras y la Matriarca que blande un sable de estilo naginata, y el Management Mode Set, que contiene una amplia selección de profesiones adicionales para el extenso minijuego Management Mode.

Por último, la edición Legendary Hero Edition (disponible en exclusiva por 89.99€ en formato digital) incluye todos los contenidos de la Hero Edition así como todos los contenidos de juego tales como Crafting Set, Karaoke Set, Ultimate Costume Set y Stat Boost Set.

Yakuza: Like a Dragon

Junto a la información de las distintas ediciones, Sega también ha presentado un nuevo tráiler, Heroes of Tomorrow, que muestra el explosivo y dinámico juego de rol del protagonista Ichiban Kasuga y su heterogéneo grupo. ¿Alguna vez has querido ver a un grupo de héroes de mediana edad luchar contra vehículos de construcción masiva, derribar a matones con el gancho de una varita facial o invocar un aluvión de palomas? Yakuza: Like a Dragon lo tiene todo, no hay otro RPG como éste.

También se ha desvelado el elenco de voces de doblaje en inglés de Yakuza: Like a Dragon, que cuenta, entre otros muchos actores de talento, con el respetado actor de películas y televisión George Takei. George Takei hace el papel de Masumi Arakawa, un poderoso patriarca cuya disolución del imperio yakuza del clan Tojo, pone en marcha el conflicto en el corazón de esta compleja y sinuosa narrativa. Yakuza: Like a Dragon también contará con subtítulos en castellano, inglés, francés, alemán e italiano.

Como un actor veterano de Televisión y de películas, George Takei ha prestado su talento y su seriedad a personajes como Hikaru Sulu (Star Trek), Yamato-san, (The Terror) Kaito Nakamura (Heroes) y otros papeles relevantes. Takei asume el papel de Masumi Arakawa, un poderoso patriarca cuya disolución del imperio yakuza del clan Tojo sitúa en el centro de la historia el conflicto que siente el protagonista, Ichiban Kasuga. Ichiban une sus fuerzas con un colorido grupo de diferentes ámbitos para descubrir la verdad tras la capitulación de su antiguo patriarca ante una organización yakuza rival, la Alianza Omi de Kansai.

El elenco de actores principal abarca los siguientes: Kaiji Tang como Ichiban Kasuga, protagonista de la historia que regresa tras pasar 18 años en prisión; ● George Takei como Masumi Arakawa, patriarca de la familia Arakawa; Andrew Morgado como Koichi Adachi, un antiguo policía en busca de la verdad; Greg Chun como Yu Nanba, una explotada Antigua enfermera que intenta hacer las paces con el mundo; y Elizabeth Maxwell como Saeko Mukoda, sirivienta de un bar en una misión.

Yakuza: Like a Dragon estará disponible en occidente en Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4, y Steam en noviembre de 2020 (la versión Xbox Series X saldrá con el lanzamiento de la consola, y la versión para PlayStation 5 posteriormente).