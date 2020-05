Álzate como un dragon en Yakuza: Like a Dragon

Recién anunciado en Inside Xbox, Yakuza: Like a Dragon, un explosivo punto de entrada en la aclamada saga Yakuza, se estrenará como título de lanzamiento en la nueva generación Xbox Series X. Yakuza: Like a Dragon estará también disponible como lanzamiento simultáneo en Xbox One, Windows 10, PlayStation 4 y Steam.

Yakuza: Like a Dragon soportará el sistema Smart Delivery de Xbox Series X inmediatamente en su lanzamiento. Esto implica que los jugadores que adquieran la versión Xbox One tendrán derecho a una actualización gratuita de la versión Xbox Series X. También soporta la funcionalidad Cross-save entre Xbox One y Xbox Series X, así que no importa el momento en el que los jugadores decidan actualizar, nunca tendrán que empezar desde el principio.

La historia comienza

Yakuza: Like a Dragon es, en esencia, una historia de desamparo acerca de luchar por lo que crees, incluso cuando estás en el fondo. Nuestro principal protagonista, Ichiban Kasuga, un miembro de bajo rango de una familia yakuza de escala inferior, un machaca de una familia, asume la culpa de un crimen que no cometió para proteger a su patriarca y figura paterna, Masumi Arakawa.

Después de cumplir una sentencia de 18 años de prisión, regresa a la sociedad para descubrir que el clan al que una vez perteneció ha sido destruido, dan caza por las calles a sus pocos miembros restantes y se entera de que su antiguo patriarca puede ser el hombre responsable de todo ello. Afrontando un inimaginable sentido de traición, pérdida y confusión, se propone descubrir la verdad. Aquí es donde comienza la historia de Yakuza: Like a Dragon.

Junto con un nuevo elenco de personajes y escenarios, Yakuza: Like a Dragon presenta un nuevo sistema dinámico de combate RPG que traslada el género hacia un lugar en el que nunca ha estado antes: el Japón actual. Ichiban es un fanático de los juegos de rol, así que ayúdale a centrarse en las peleas, imagina el campo como si estuviera viviendo uno de sus juegos favoritos.

En Yakuza: Like a Dragon, los jugadores subirán de nivel Jobs 19 de forma diferente de los tradicionales RPG, no hay Guerreros o Magos, pero sí guardaespaldas y músicos con fortalezas y habilidades completamente únicas. Prepárate para ponerte en la piel de Ichiban y romper algunas calaveras con estilo.

Bienvenido al patio de recreo del inframundo

Incluso con tantos cambios, Yakuza: Like a Dragon todavía conserva el núcleo de la experiencia Yakuza, y una gran parte ello es el aparentemente interminable abastecimiento de los minijuegos y subhistorias repartidas por toda la ciudad. Más de 50 subproductos y una colección nunca antes vista de minijuegos, así como el regreso de algunos de los favoritos de los fans, como el Karaoke y las recreativas de SEGA asegurarán que los jugadores disfruten al máximo de su estancia en Yokohama.

Yakuza: Like a Dragon es todo lo que los fans conocen y adoran de la saga, con varios giros para la nueva generación. Con un reparto de personajes completamente nuevo que transcurre en el nuevo y bellísimo escenario de Yokohama, los jugadores pueden sumergirse en el drama, la acción y la risa por la que es conocida la saga Yakuza.

Ichiban Kasuga

Doblado por Kazuhiro Nakaya, Ichiban Kasuga es de la familia Arakawa, una subsidiaria del clan Tojo. Como miembro de bajo rango de una familia de escala inferior, el patriarca de Kasuga y su figura paterna, Masumi Arakawa, le pide que se entregue por un asesinato cometido por el capitán de la familia, Jo Sawashiro.

Es liberado tras pasar 18 años en prisión, para acabar descubriendo que el Clan Tojo ha sido erradicado de Kamurocho y en su lugar está la Alianza Omi de Kansai y que Masumi Arakawa puede estar detrás de todo. Buscando la verdad se dirige a encontrarse con su antiguo patriarca.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!