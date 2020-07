Xbox Games Showcase y el futuro de los videojuegos

Microsoft centrará hoy la atención mundial de la industria del videojuego con Xbox Games Showcase, una nueva conferencia online que se celebrará a partir de las 18h (una hora menos en Canarias). La compañía ofrecerá un vistazo más de cerca al futuro de los juegos en Xbox Series X.

Nuevos detalles de juegos como Halo Infinite, primicias mundiales y más novedades sobre algunos de los títulos que ya han sido anunciados formarán parte de este evento que se podrá seguir en directo con audio en castellano, francés, alemán, italiano, polaco, ruso y árabe.

La compañía de Redmond continúa así su serie de presentaciones online que se prolongarán durante todo lo que queda de año. Unas conferencias en las que ya hemos podido disfrutar de los primeros trailers y gameplays de los juegos que protagonizarán las primeras semanas de Xbox Series X.

Dirt 5, Scorn, Chorus Rise as one, Madden NFL 21, Vampire masquerade Bloodlines 2, Call of the Sea, The ascent, The Medium, Scarlet Nexus, Second extinction Reclaim Heart y Yakuza Like a dragon han sido sólo algunos de los anunciados hasta ahora pero seguro que muy pronto aumentará el catálogo.

Hace unas semanas, Microsoft prometió que su conferencia del mes de julio estaría centrado en los juegos de producción propia de los Xbox Studios así que ha llegado la hora.

¡Dale al play a las 18h!