¿Qué ha pasado con la portada de Fifa 21?

EA Sports ha revolucionado la carátula de una de sus franquicias más emblemáticas. Fifa 21 ha cambiado completamente su imagen con un rediseño de su portada en la que Kylian Mbappé, el jugador del PSG y actual campeón del mundo con Francia, será su gran protagonista.

Estábamos acostumbrados a que la imagen de la portada fuera muy similar (con ligeros retoques) desde hace más de dos décadas y la novedad ha sorprendido a todo el mundo.

En lugar de la habitual imagen del futbolista (o los futbolistas) destacando en la parte superior con el logo de la compañía y el nombre de la entrega anual sobreimpreso en la zona media de la portada, para este Fifa 21 se ha apostado por un collage de imágenes en la edición normal.

La revolución es aún mayor en la Champions Edition en la que el nombre del juego y el logo pasa al lateral y en vertical en blanco y negro junto al collage de imágenes. Y la Ultimate Edition apuesta incluso por una imagen del futbolista sin lucir la equipación de su equipo.

Como una de las jóvenes estrellas más brillantes, Mbappé representa la nueva generación de grandes futbolistas. Además de su talento de clase mundial, también personifica el espíritu de la comunidad global de FIFA gracias a su dedicación para hacer grande la cultura del fútbol y conectar el juego con millones de personas de todo el mundo.

La nueva estrella de la portada de FIFA 21 ha marcado goles que han valido una Copa del Mundo, ha ganado títulos de liga, fue nombrado Golden Boy en 2017, y fue reconocido como Jugador del Año de la Ligue 1 a los 20 años de edad. Firmó su primer contrato profesional en 2016. Ahora, Kylian Mbappé puede añadir el ser la estrella de la portada de FIFA a su listado de éxitos.

"Estar en la portada de FIFA es un sueño hecho realidad. He jugado a este juego desde que era un niño y es un honor para mí representar a una generación completamente nueva de futbolistas y estar en el mismo grupo que muchos otros jugadores increíbles con los que ahora comparto este honor" explicó Kylian Mbappé.

Como no podía ser de otra forma, la red se ha llenado de memes con el diseño del juego así como con otras propuestas alternativas.

Novedades de Fifa 21

Electronic Arts ha revelado las novedades que vendrán en los modos favoritos de los fans de Fifa 21. Desde más formas de jugar con tus amigos a través de nuevos elementos sociales, hasta tener más control que nunca para administrar cada momento de la carrera, los jugadores pueden experimentar el Juego del Mundo como nunca antes

Jugar al fútbol con amigos es la razón por la que la gente ama tanto el deporte. En Fifa 21, los jugadores pueden saltar a una experiencia de fútbol callejero más social con Volta Squads una nueva modalidad para que cuatro jugadores se unan o entren en la comunidad con otros jugadores de fútbol Volta y ganen como un equipo en partidos cooperativos online de 5 Vs. 5. En Fifa Ultimate Team, únete con amigos en línea y compite por recompensas con FUT Co-Op para disfrutar de nuevas formas de jugar en el modo más popular del juego.

Los fans del Modo Carrera pueden llevar a su equipo a la cima al administrar cada momento, con novedades que crean profundidad adicional en los partidos, transferencias y entrenamientos. El Modo Carrera también ofrece un salto en la interactividad del juego para controlar el resultado de cada partido con la Simulación Ineractiva, un sistema de crecimiento renovado para administrar mejor el desarrollo del jugador y más.

Fifa 21 continúa subiendo el listón y ofreciendo a los fans el gameplay más inteligente hasta la fecha con nuevos sistemas de ataque dinámico que proporcionan movimientos más realistas e informados para construir sobre la intensidad de la jugabilidad del uno contra uno. Una gama de nuevas características lleva a este realismo de juego a la vida.

El Regate Ágil pone más herramientas a disposición del jugador cuando se enfrenta a un defensor. La Personalidad de Posicionamiento eleva la inteligencia en el juego para que coincida con la comprensión del mundo real del espacio y el tiempo en el fútbol. Creative Runs ofrece a los jugadores nuevas opciones para momentos fuera del balón. Mientras que el Sistema de Colisión Natural utiliza nuevas formas de animación para crear interacciones más suaves con los jugadores en todo el campo.

Fútbol Volta también ofrece una experiencia más realista y gratificante, con un nuevo ritmo de juego y movimientos de equipo inteligentes, expresiones de estilo únicas con Volta Avatars personalizables y 20 campos únicos en seis continentes para experimentar verdaderamente el alma de las calles. Además, descubre el mundo del fútbol callejero a través de la historia narrativa, El Debut, que presenta algunos de los nombres más importantes del juego, incluyendo al legendario futbolista Kaká y a la freestyler de renombre mundial, Lisa Zimouche.

En Fifa Ultimate Team, los jugadores pueden hacer que su club de FUT sea verdaderamente único con una gama de formas nuevas y ampliadas de personalizar el aspecto tanto del campo como de las gradas. Y para los jugadores que se actualicen a las consolas de la próxima generación utilizando Dual Entitlement, One FUT Club les permite a las squads de FUT pasar de PlayStation 4 a PlayStation 5 o Xbox One a Xbox Series X y regresar de nuevo con mercados de traspasos y tablas de clasificación cruzadas.

Experimenta una autenticidad sin igual con más de 17.000 jugadores y más de 700 equipos junto con más de 90 estadios y más de 30 ligas que conectan a los jugadores con El Juego del Mundo. Además, celebra la gloria del fútbol con acceso exclusivo a competiciones mundiales, como la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamérica, Premier League, Bundesliga y LaLiga.

Fifa 21, desarrollado por EA Vancouver y EA Rumanía, se pondrá a la venta en todo el mundo el 9 de octubre de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, PC a través de Origin y Steam.

Aquellos jugadores que reserven la Ultimate Edition para PS4, Xbox One y PC recibirán hasta 24 sobres de oro único, la cesión del talento de portada, un talento local en Modo Carrera, kits de edición especial y artículos de estadio, y más. Como beneficio adicional, aquellos que reserven antes del 14 de agosto de 2020 también recibirán un artículo intransferible Ones To Watch.

Los miembros de EA Access pueden adelantarse al participar en la prueba de acceso previo a Fifa 21 a partir del 1 de octubre de 2020. Durante ese rato, los miembros tendrán también la oportunidad de participar en los retos previos al lanzamiento para desbloquear bonus exclusivos. Los jugadores que sean miembros de EA Access también seguirán recibiendo beneficios adicionales durante toda la temporada, incluyendo ítems únicos y mejoras de FUT Season Objective XP.