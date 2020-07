Dua Lipa, J Balvin, Taylor Swift y Lola Índigo traen las bombas musicales de la semana

Parece que nuestros artistas favoritos nunca dejarán de sorprendernos cada viernes. Y es que si el pasado 17 de julio fueron Danna Paola, Sebastián Yatra y J Balvin algunos de los que protagonizaron nuestro fin de semana, ahora llega el turno de otra imparable ola de grandes artistas.

En este caso, destacamos los lanzamientos de Taylor Swift, Dua Lipa y Lola Índigo. Aunque tampoco podemos pasar desapercibidos los temas de Cepeda, Ana Guerra, Ozuna y Nicki Nicole. Sin contar los que nos traen el resto de artistas que se suman a esta ola de novedades del viernes 24 de julio. No queremos robarte más tiempo. ¡Escúchalas!

Viernes 24 de julio

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy - Un Día (One Day). Todos esperábamos el lanzamiento de esta impactante colaboración, y al fin ha llegado. Todos estos referentes se unen en un tema que fusiona sus respectivos estilos musicales. Por una parte, escuchamos el pop de Dua Lipa y, por otra, los sonidos urbanos de J Balvin, Bad Bunny y Tainy. Aunque, sin duda, lo que más ha llamado la atención es la participación de Úrsula Corberó en el videoclip de esta canción.

Taylor Swift - Cardigan. La cantante ha lanzado por sorpresa su nuevo álbum Folklore, que nos presenta una nueva faceta más alternativa. Eso es algo que podemos escuchar en Cardigan, uno de los temas que dan vida a este nuevo gran proyecto. Sin duda, se trata de un nuevo y ambicioso álbum que ya ha dado de qué hablar en los medios internacionales.

Rvfv, Lola Índigo - Trendy. "Na, na, na, na, na...", y así en bucle durante el día. Esto es lo que te ocurrirá si escuchas lo nuevo de estos dos referentes musicales. Como ya es costumbre en los lanzamientos de la granadina, la canción cuenta con un gancho con el que nos obsesionamos durante toda su escucha. Y si a esto le acompañas los sonidos urbanos, el resultado es explosivo.

Cepeda - Si Tú Existieras. El gallego ha lanzado el adelanto de su próximo disco, que verá la luz en octubre de este año. Este sencillo es una balada emocionante que nos habla de esa persona que no existe, pero que nos encantaría que formase parte de nuestras vidas. Su videoclip refleja también esta historia, mostrando a un Cepeda nostálgico y emocionado.

Ana Guerra, Lérica - Listo Va. Nadie puede pararles los pies a los chicos de Lérica, y es que se han propuesto convertirse en la banda sonora favorita para el verano de millones de personas. Claro que si además se alían con Ana Guerra, el resultado es de lo más satisfactorio. Ambos nos traen un tema con una base de lo más pegadiza, protagonizada por el sonido de una flauta. ¡Puros ritmos urbanos!

Ozuna, Wisin - Gistro Amarillo. Otros que nos traen ritmos urbanos, como no podía ser de otra manera, sos Ozuna y Wisin. De hecho, lo que suena en Gistro Amarillo es el sonido de esas canciones del reguetón más antiguo que retumba en todas las discotecas. Vamos, que el perreo llama a tu puerta cuand suena lo nuevo de estos dos referentes latinos.

Maroon 5 - Nobody's Love. En lo nuevo de la banda estadounidense suenan sintetizadores y guitarras, lo que puede transportarnos a los años 80, aunque con sus toques más modernos. No cabe duda de que Nobody's Love cuenta también con un gancho que te mantienen atento a la canción durante sus tres minutos y medio. Por su parte, su videoclip es de lo más sencillo.

Nicki Nicole, Trueno, Bizarrap, Taiu, TATOOL - Mamichula. Todo lo que Nicki Nicole lanza se convierte en un éxito, y si además lo hace con el exitoso productor Bizarrap, acaba convirtiéndose en oro. Claro que en sus planes no estaba el de colaborar con Trueno y acabar impactando a toda una escena. Pero así ha sido. El talento argentino se alía en un mismo de ritmos urbanos que habla de esa necesidad que a veces sentimos de estar con una persona y de no dejarla marchar nunca.

Kylie Minogue - Say Something. La cantante ha presentado la carta de presentación de su decimoquinto álbum de estudio, y lo ha hecho con unos sonidos de lo más ochenteros. Los sonidos disco se apoderan de este sencillo para mostrarnos de nuevo de qué está hecha una de las mayores divas del pop. De hecho, su álbum se titulará Disco, por lo que suponemos que seguirá esta línea musical.

Dimitri Vegas & Like Mike, Regard, Dimitri Vegas - Say My Name. Para los amantes de los ritmos electrónicos, dos de los hermanos más populares de este género se han aliado con Regard para lanzar la remezcla de Say My Name, uno de los mayores clásicos de Destiny's Child. ¡Una banda sonora perfecta para el fin de semana!

Otros de los artistas que han llenado nuestro fin de semana con sus temas más frescos son Pedro Capó con La Sábana y los Pies, Jason Derulo con Take You Dancing, Diego Martín con Lo Que Vino Después, Little Mix con Holiday, The Rolling Stones y Jimmy Page con Scarlet, Bon Jovi con Do What You Can, Bely Basarte con Flores y Vino, Noah Cyrus con Dunno, Brisa Fenoy con Aroma y Maka y Pablo Chill-E con Habana.