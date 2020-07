De Aitana a Justin Timberlake: Norma Ruiz selecciones las 7 canciones de la semana

La actriz Norma Ruiz es una de las protagonistas de la serie El Pueblo, el éxito de los creadores de La Que Se Avecina, donde es Isa. El año pasado también estrenó La Boda, dirigida por Ana Graciani. Y hoy es la encargada de sugeriros las canciones para los próximos siete días.

LAS RECOMENDACIONES DE NORMA RUIZ

Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper. Norma interpretaba el papel de Bárbara Ortiz (por el que fue nominada por la Unión de Actores como actriz revelación) en la serie Yo Soy Bea. Curiosamente (aunque como curiosidad, el hecho de que estuviese a punto de interpretar el papel de Judith Becker), en La Que Se Avecina su personaje, una profesora con más bajos que altos con Amador Rivas, también se llama así. Plot-twist.

No dejes de soñar, de Manuel Carrasco. Además de actriz, también es bailarina, pero una lesión la apartó del mundo de la danza, donde trabajó con nombres como el de Antonio Canales o José Racero.

Si tú la quieres, de David Bisbal y Aitana. La actriz, que atesora una Biznaga de Plata del festival de cine Málaga, es la benjamina de cuatro hermanas, que en 2006 suponemos que vieron a Norma dar las campanadas y recibir al 2007 junto a Alejandro Tous y Rúth Núñez, sus compañeros de reparto en Yo Soy Bea.

With or without you, de U2. En televisión, ha formado parte de series como El Auténtico Rodrigo Leal, Aquí no hay quien viva, Matrimonio con hijos, Cuéntame cómo pasó, El Hombre de tu vida, Cuñados, Ciega a citas, Frágiles, Algo que celebrar, Gavilanes, Parejología 3x2 o SúperCharly, entre otras.

Can't Stop The Feeling!, de Justin Timberlake. Norma para la vida era su blog, cuyos posts sobre way of life vale la pena revisitar. Imparable, ha sido imagen de Barbarella, y también ha dado vida a Blanca Cuesta en el biopic sobre Tita Cervera, y a la mismísima Rocío Dúrcal en la historia sobre la vida de la diva Marieta.

Summertime, de Janis Joplin. Su primer trabajo profesional fue en la compañía de Rita Irasema y Miliki, representando El Flautista de Hamelín. Sobre las tablas, ha participado en títulos como Sonrisas y Lágrimas, Tr3s, Por los pelos, La gaviota, Esta noche hay que matar a Franco, o El Tiempo y los Conway.

Y si fuera ella, de Alejandro Sanz. En 2003 fue la protagonista de la llamada "película más barata del cine español", La Fiesta. En la gran pantalla hemos podido verla además en La Herencia Valdemar, Los Futbolísimos, The Tester, o Tensión Sexual No Resuelta.

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

The look of love, de ABC. Todo un hit de los 80, bien de sintetizador y de rollo new wave. Robert Smith, cantante de The Cure, confesó que era su tema favorito.

Música ligera, de Soda Stereo. Uno de los himnos del rock latinoamericano, compuesto por Gustavo Cerati y Zeta Bosio e incluída en el disco Canción Animal, ha cumplido treinta años esta semana.

Intermitente, de El Grajo. Un año después de la publicación de su disco homónimo, Marcos Rojas, o sea, El Grajo, regresó con Intermitente ("como las luces de la ambulancia en la que vuelvo todas las noches hasta mi casa").

Cantaloop, de US3. "Funky, funky...". Versión del Cantaloop Island del reconocido Herbie Hancock, quien llegó a decir en sus conciertos, llegado el momento de tocarla "y ahora voy a tocar una versión del Cantaloop de US3".

(I can't help) falling in love with you, de UB40. Otra versión, en este caso de la canción de Elvis Presley, que llevó a UB40 al número uno tras aparecer en la banda sonora de la película Sliver (Acosada), que protagonizó Sharon Stone.

Summer son, de Texas. El calor y el verano que experimentaba Sharleen Spiteri en este videoclip es desde luego más placentero que el que nos está tocando sobrellevar. En el single de este temazo se incluían dos remixes de Giorgio Moroder.

Por Quererte, de Efecto Mariposa. La banda malagueña Efecto Mariposa nos brindó en 2009 este temazo, con el que ponemos un broche de oro a este recorrido.