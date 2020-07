J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Taini estrenan Un día (One Day), mira el vídeo y la letra de la colaboración

You know that sometimes

I think about us now and then

But I never wanna fall again, ah

Yo no te quisiera olvidar

Pero contigo es todo o na'

Yeah-yeah

You're deep in the water, yeah,

you're drownin' us

You question my love

like it's not enough

But I hate that you know, you know, you know

You got me tied up

You regret it now but it's your mistake

What makes you think that my mind will change?

And you hate that you know, you know, you know

You know you messed up

One day you'll love me again

One day you'll love me for sure

One day you'll wake up feeling how I've been feeling

Baby, you'll knock at my door

One day you'll love me again

Hug me again 'til the end

One day you'll beg me to try

One day you'll realize I'm more than your lover

I'm more than your lover, I'm your friend

Acércate un poquito na' más

Que yo quiero que te quedes conmigo

Deja a tus amigas allá atrás, que nos vamos en un viaje escondido

Nos vamos pa' Turks and Caicos

Y ahí calmamos las ganas

Suéltate conmigo, mamá

Que ya no hay marcha atrás

Una noche sin ti

No es tan fácil, baby

Que yo soy pa' ti

Y tú eres pa' mi

Nunca me dejes de querer

Oh, na-na-na

Contigo por siempre, babe

No quiero dejarte esta vez

One day you'll love me again

One day you'll love me for sure

One day you'll wake up feeling how I've been feeling

Baby, you'll knock at my door

One day you'll love me again

Hug me again 'til the end

One day you'll beg me to try

One day you'll realize I'm more than your lover

I'm more than your lover, I'm your friend

Yeah, yeah, yeah

Yo sé que estoy en tu corazón quizás en el fondo

Otra baby me escribe, nunca le respondo (uhh)

La vida da vueltas y el mundo es redondo

Y yo voy a darte besos de nuevo en London

O si no en Marbella (uhhh)

Encima de la arena viendo las estrellas

Yo sé que ni las olas han borrao mi huella (uhhhh)

Pero tu pinchaera es lo que me atropella

Sol, playa y en la arena, vamos allá (uhhhh)

Baby, no te quedes callá

Yo sé que tú quieres guayar conmigo

Otra vez me tienes en depresión

Fumando en la habitación

Pero yo sé que

One day you'll love me again

One day you'll love me for sure

One day you'll wake up feeling how I've been feeling

Baby, you'll knock at my door

One day you'll love me again

Hug me again 'til the end

One day you'll beg me to try

One day you'll realize I'm more than your lover

I'm more than your lover, I'm your friend (oohhh ayayay)

One day you'll realize I'm more than your lover

I'm more than your lover, I'm your friend

J Balvin, man

Bad Bunny, baby

Tainy

Latino Gang (Yeah)

La Familia